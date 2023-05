Dommer truffet av flaske etter kampen: − Setter en støkk i deg

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-VIF 2–1) Hoveddommer Rohit Saggi ble truffet av en flaske fra publikum. Bilder viser at han trengte hjelp til å komme seg på bena.

Kortversjonen Dommer Rohit Saggi ble truffet av flaske kastet fra publikum etter Stabæk-VIF (2-1) kampen

Flere kontroversielle situasjoner og VAR-avgjørelser i kampen, inkludert godkjenning av Bakengas 2-0 scoring mot VIF

Saggi ønsker å bruke situasjonen som "læring og varsku" om økende problem

Politiet har tatt hånd om personen som kastet flasken, vurderer opprettelse av politisak

Stabæk nå på 6. plass i Eliteserien, Vålerenga på 9. plass Vis mer

– Det setter en støkk i deg, sier hoveddommer Rohit Saggi til VG etter kampen, og legger til:

– Jeg ønsker å bruke denne situasjonen som læring og som et varsku på hvorfor vi dommere går ut i media og sier at vi har et økende problem.

GIKK I BAKKEN: Dommer Rohit Saggi måtte ha legetilsyn etter å ha fått en Colaflaske kastet på seg på Nadderud.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli forteller til VG at de ikke har fått bekreftet hvilket lag tilskueren heiet på.

– Vedkommende ble først tatt hånd om av stadionvertene, nå har politiet på stedet kontroll på vedkommende, sier Stokkli før han la til:

– Vi tar et avhør av ham, samt undersøker skadeomfanget på dommeren. Så blir det vurdert om det skal opprettes en politisak.

Det var flere omdiskuterte situasjoner i Stabæks 2–1-seier mot Vålerenga. Etter kampen ble Saggi truffet av en Colaflaske. På TV-bildene ser man Saggi sittende utenfor spillertunnelen og får hjelp til å komme seg på bena.

– Det er en flaske som går rett i tinningen på meg, sier Saggi til TV 2 og viser frem et merke.

– Det er ikke noe mer å si enn at det er veldig trist og synd at det skjer, fortsetter han.

– Det ble kastet en colaflaske mot dommeren. Han gikk i bakken og følte seg svimmel. Han er helt ok nå etter å ha fått legetilsyn. Personen som kastet flasken er tatt hånd om av politiet. Vi vet ikke hvilket lag han heier på, sier NFF-delegat Vidar Hilmen til VG etter kampen, før han legger til:

– Det blir fulgt opp med en rapport.

– Det er ikke bra. Jeg håper vi finner den som gjorde det. Du kan være irritert og sint, men det går en linje. Det kan vi ikke være bekjent med, sier Mushaga Bakenga til VG etter kamp.

Flere var uforstående til at hoveddommer Rohit Saggi og videoteamet i Oslo godkjente Bakengas 2–0-scoring mot VIF.

I andre omgang ble hjemmelagets Fredrik Krogstad og Tobias Pachonik utvist og gjestene fikk straffe etter nye VAR-avgjørelser.

KONTROVERSIELL AVGJØRELSE: Ballen var i hånden til Mushaga Bakenga før 2–0-scoringen, men VAR valgte å la målet stå.

På tribunen ropte Stabæk-supporterne: «Hater, hater, hater NFF!» og «VAR hører ikke hjemme i Eliteserien!, mens hjemmelaget forsvarte seg med bare ni gjenværende spillere på banen.

Etter kampslutt forlot dommerteamet stadion til piping fra Nadderud-publikumet, og rett før de kom inn i spillertunnelen ble Saggi truffet av flasken.

– Det er overhodet ikke bra. Selv om vi kanskje synes han gjorde noen feil i dag så er ikke det noe som skal skje, sier Krogstad til VG.

RØDT KORT: Rohit Saggi delte ut to røde kort til Stabæk etter å ha kikket på VAR-skjermen. Her da Fredrik Krogstad måtte gå i garderoben.

Etter at Kasper Høgh hadde sendt Stabæk i ledelsen på Nadderud, oppsto den første kontroversielle situasjonen. Med drøyt ti minutter igjen til pause dempet Bakenga et langt innkast fra Høgh innenfor 16-meteren. Ballen så ut til å treffe både låret og hendene til Stabæk-spissen.

Sekundet etterpå plasserte Bakenga ballen i mål. Dommer Rohit Saggi ventet i flere minutter på å godkjenne scoringen, men kamplederen markerte for mål etter å ha fått klarsignal fra VAR-teamet i Oslo.

– Hoveddommer uttaler seg etter kampen, skriver dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund til VG.

JUBEL: Stabæk kunne juble for seier på Nadderud.

– Er det mål? utbrøt fotballkommentator Marius Skjelbæk i TV 2.

– Jeg har hendene helt inntil. Ifølge regelboken så er ikke det hands, så bra dømt, sier Bakenga til rettighetshaveren.

I sosiale medier var det flere som var overrasket over avgjørelsen fra dommerteamet.

MISFORNØYD: VIF-trener Dag-Eilev Fagermo på Nadderud stadion mot Stabæk.

I regelboken NFF kom ut med før sesongen står det følgende om «absolutte handssituasjoner»:

«Det er straffbar hands om en spiller uansett årsak berører ballen med arm/hånd, og umiddelbart setter den i motstanderlagets mål».

Det er også det samme som står i IFAB IFAB International Football Association Board: Internasjonal organisasjon som bestemmer reglene i fotball. Grunnlagt i 1886. FIFA har 50% av stemmene i alle saker i organisasjonen.sine retningslinjer under Law 12 i «Laws of the Game».

HANDSREGLENE: NFFs skriv om «absolutte handssituasjoner».

– Jeg kan ikke fatte hvorfor den ikke blir annullert for hands, sier fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2s fotballstudio.

Fem minutter etter sidebytte fikk Krogstad et dårlig touch, noe som bidro til at Stabæk-spilleren kastet seg inn i en takling på Seedy Jatta. Det bidro til nok en omdiskutert hendelsen.

Krogstad traff Vålerenga-spissen i ankelen, og fikk først gult kort. Etter at Saggi hadde sett situasjonen om igjen på video, gjorde dommeren om beslutningen og utviste Krogstad.

– Det er vanskelig å si. Det går så fort der.

UTVIST: Fredrik Krogstad fikk marsjordre på Nadderud av dommer Rohit Saggi.

Med under 10 minutter igjen av matchen fikk Vålerenga også straffe, etter at Tobias Pachonik ble vurdert til å ha tatt ballen med hånden innenfor egen 16-meter. Stabæk-spilleren fikk også rødt kort etter at Saggi hadde sett situasjonen på TV.

VIF-kaptein Stefan Strandberg reduserte deretter fra straffemerket for VIF, som angrep med 11 mot ni Stabæk-spillere mot slutten av kampen som ble avsluttet med åtte minutters tilleggstid.

2–1-resultatet gjør at Stabæk ligger på 6. plass i Eliteserien, mens Vålerenga er nummer ni.

