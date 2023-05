Daniil Medvedev slo Holger Rune i finalen i Roma søndag.

Medvedev nedkjempet Rune – tok sin første grustittel

Daniil Medvedev fortsetter å imponere. Søndag slo han det danske stjerneskuddet Holger Rune i finalen av Masters 1000-turneringen i tennis i Roma.

Medvedev vant kampen 7-5, 7-5.

Triumfen er den 20. i Medvedevs karriere, men den første på grus. Han har flere ganger uttalt seg negativt om underlaget, men har vist seg veldig konkurransedyktig i år.

– Jeg vil alltid tro på meg selv, men jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle vinne en Masters-turnering på grus. Jeg følte meg fantastisk helt siden den første treningen denne uken. Jeg er veldig glad for å vise for meg selv og alle andre at jeg kan spille bra på grus, sa russeren.

Danske Rune slo ut Casper Ruud i semifinalen og kom til kampen med sju strake seirer mot spillere innenfor topp fem på verdensrankingen. Den rekken stoppet mot Medvedev som går opp til 2.-plass på mandagens ranking.

Med blant annet tidligere storspiller Boris Becker og Roma-trener José Mourinho på tribunen var det Medvedev som fikk trøbbel først. På stillingen 2-2 fikk Rune to breakballer, men russeren reddet begge. De to fulgte hverandre helt fram til Medvedev brøt Rune til 7-5.

Det samme skjedde i det andre settet hvor Rune ble brutt til 5-7 i det siste gamet. På den andre matchballen gikk tittelen til Medvedev.

Medvedev har vunnet 33 strake kamper der han har vunnet det første settet denne sesongen. (NTB)