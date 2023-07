199.000 fulgte kampen mellom Norge og Sveits i fotball-VM tirsdag.

Nesten 200.000 så Norges uavgjortkamp mot Sveits

I snitt fulgte 199.000 seere Norges puljekamp mot Sveits i fotball-VM tirsdag, melder Kampanje.

NTB

Kampen i Hamilton endte 0-0, men det er fortsatt håp om norsk avansement. Viaplay opplyser til Kampanje at seertoppen i tirsdagens kamp var 254.000, mens snittallet var 199.000. Kampanje skriver at det er omtrent like mange som fikk med seg åpningstapet mot vertsnasjon New Zealand.

Etter Sveits-kampen kom Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen med skarpe uttalelser etter å ha blitt plassert på benken.

Hun måtte nøye seg med et innhopp i sin 100. landskamp. Onsdag morgen ba hun om unnskyldning «overfor mine lagkompiser, trenerne og alle andre for at jeg tok fokus bort fra det som faktisk betyr noe», sa hun.

Norge må slå Filippinene for å kunne gå videre. Seier med tre måls margin vil helt sikkert være nok for Hege Riises lag.