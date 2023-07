NEKTET: Ukrainske Olga Kharlan ville ikke håndhilse på sin russiske motstander Anna Smirnova.

Vladimir Klitsjko raser etter VM-disk – kaller russisk utøver «falsk nøytral»

Den tidligere ukrainske verdensmesteren i tungvektsboksing, Vladimir Klitsjko (47), reagerer sterkt etter at fekteren Olga Kharlan (32) ble disket i VM. Det ukrainske forbundet legger inn protest.

Det ukrainske fekteforbundet vil legge inn en protest på avgjørelsen, og støtter Kharlan fullt ut.

Klitsjko, som leder organisasjonen #WeAreAllUkrainians, beskylder den russiske fekteren for å være en "falsk nøytral" idrettsutøver, og legger ved et bilde hvor hun poserer med sin bror som tjener det russiske militæret.

Norges Fekteforbund mener at russiske og belarusiske utøvere ikke skal få delta i internasjonale konkurranser, men deres standpunkt har ikke blitt hørt.

I fekting er det obligatorisk å håndhilse både før og etter kampen, og hvis dette ikke blir gjort, medfører det disqualifikasjon. Vis mer

Torsdag formiddag nektet den ukrainske fekteren Olga Kharlan å håndhilse på sin russiske motstander, Anna Smirnova, etter kampen under VM i fekting i Milano.

Det resulterte i at Kharlan ble diskvalifisert fra mesterskapet.

Presidenten i det ukrainske fekteforbundet, Mikhailo Ilyasjev, slår i et TV-intervju fast at de kommer til å legge inn protest på diskvalifiseringen. Det skriver CNN:

– Vi støtter Olga Kharlan fullt ut i denne situasjonen, vi forbereder en protest, og vil anke avgjørelsen. Dommeren i kampen utviste tross alt ikke Kharlan eller diskvalifiserte henne, sier Ilyasjev.

Den tidligere proffbokseren Vladimir Klitsjko kommer med kraftige beskyldninger mot den russiske motstanderen etter diskingen.

Han er initiativtager for organisasjonen #WeAreAllUkranians, og beskylder Smirnova for å være en «falsk nøytral» sportsutøver på Twitter.

Han legger ved et bilde hvor hun tilsynelatende poserer sammen med sin bror – som tjener det russiske militæret.

I februar i fjor, noen dager etter Russlands krigshandlinger mot Ukraina, ble Klitsjko en del av Ukrainas forsvarsstyrker i Kyiv. Både han og broren Vitalij, som er vært ordfører i byen siden 2014, lovet å beskytte hovedstaden.

Ifølge Putins talsperson for russiske medier var brødrene på Vladimir Putins liste over ukrainske personer han ønsket drept. Det skrev The Times i februar 2022.

REAGERER: Vladimir Klitsjko kaller Anna Smirnova for «falsk nøytral».

Utenriksminister Dmytro Kuleba anklager Smirnova for å bruke same taktikk som den russiske hær gjør på slagmarken.

– Kharlan vant konkurransen rettferdig og viste storhet i øyeblikket. Jeg ber FIE om å respektere Kharlans rettigheter og la henne konkurrere, skrev han på Twitter.

– Avgjørelsen er et resultat av en komplett mangel på empati. Å misforstå den emosjonelle konteksten er skammelig, sier Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak ifølge AFP.

– En del av et spill

I fekting er det å håndhilse både før og etter kamp, på både dommer og motstander, en del av reglene i sporten.

– Den regelen er såpass hellig at hvis du ikke gjør det, så får du svart kort svart kortSvart kort betyr å bli utvist. Det samme som rødt kort betyr i eksempelvis fotball. og ryker ut, sier president i Norges Fekteforbund, Bjørn Faye, til VG.

– Det står eksplisitt: Hilser man ikke på motstander og dommer så blir man ekskludert. Det er ikke rom for noen diskusjon der, sier Faye.

Faye forteller at forbundet, sammen med andre nordiske land, har jobbet hardt for at russiske og belarusiske utøvere ikke skal få delta i internasjonale konkurranser.

– Norges Fekteforbunds standpunkt er at de (russiske og belarusiske) ikke skal få stille uansett. Der har vi ikke blitt hørt.

– Det internasjonale forbundet har bestemt at de skal følge IOC, og at de kan starte under nøytralt flagg hvis de oppfyller visse kriterier. De må skrive under på at de er imot den russiske invasjonen og at de ikke har noe med det russiske militæret å gjøre, forklarer Faye.