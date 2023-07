«DRØMMEPARET»: Simona Aabersold og Kasper Fosser gir hverandre en klem etter å ha tatt hvert sitt VM-gull i orientering torsdag.

Drømmeparet tok hvert sitt VM-gull: − Like gøy som meg selv

Kasper Fosser (24) tok nok et VM-gull i orientering torsdag. Før det hadde kjæresten Simona Aabersold (25) tatt sin første VM-tittel.

I sveitsiske medier blir de fremstilt som «drømmeparet».

– Like gøy som at jeg vant selv, sier Fosser om kjærestens gull.

– Hun har vært på pallen så mange ganger i mesterskap og er europamester - men har manglet VM-gullet, sier han til NRK.

Orienteringsforbundets kommunikasjonssjef Ivar Haugen bekrefter på vegne av de to at de to er et par - og at de har vært det i to og et halvt år.

Det var langdistanse som sto på programmet torsdag, og Fosser forsvarte sitt gull. Kjæresten kastet seg om halsen på ham etter målpassering.

– Jeg er vanvittig glad på begges vegne, sier Fosser til NRK.

– Simona fortjente dette. Det å slå Tove (Alexandersson, verdens desiderte o-dronning) på langdistanse er det ikke mange som greier.

Mesterskapet går altså i Sveits. Det betyr at begge har oppholdt seg mye i Simonas hjemland i det siste. Men ellers er Göteborg og Norge også «hjemsted» for de to.

Likhetene er mange. Blant dem er de familiære linjene til orienteringssporten. Fossers morfar, Per Fosser, ble i sin tid verdensmester i stafett for Norge. Hennes far, Christian Aebersold, er tre ganger verdensmester.

– Vi vil begge bli verdens beste orienteringsløpere. Kasper er det allerede, sier Simona Aebersold til Blick.

– Jeg er ikke i tvil om at hun en gang kommer til å bli den beste, sa Fosser til Blick før løpet. Det skulle altså gå troll i ord.

– Jeg var alltid den i det sveitsiske laget som ikke hadde kjæreste ennå. Da fant de ut at Kasper ville være noe for meg, forteller Aebersold til Blick. Det sa klikk under en treningsleir i Tsjekkia.

Begge løper alle distanser i VM: langdistanse, mellomdistanse og stafett.

Selv om Fosser er verdens beste herreløper, har han hatt en trøblete vei mot VM som følge av en stressrekasjon i hofta inn mot mesterskapet. Overfor NRK avslører han at han de siste tre månedene har ligget på 50 prosent av normal løpebelastning.

VM fortsetter med mellomdistanse lørdag.

