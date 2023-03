GULL: Jeanette Hegg Duestad imponerte i EM luftvåpen lørdag.

EM-gull til Duestad i luftrifle – vendte gullfinalen med nerver av stål

Jeanette Hegg Duestad (24) tok EM-gull i luftrifle lørdag, dagen etter at hun ble europamester også i blandet lagkonkurranse sammen med Jon-Hermann Hegg.

NTB

Duestad var tredje best i kvalifiseringen og tok seg til gullfinale med 2.-plass i finalefeltet med de åtte beste. Britiske Seonaid McIntosh var best både i kvalifisering og finale, og hun tok en klar 8-4-ledelse i finalen, men Duestad viste nerver av stål i heten i basketballhallen i Tallin og vendte til seier 16-10.

Med 10,7 poeng for siste skudd scoret Duestad de to siste poengene i finaleduellen og kunne juble for seier. Hun tapte ikke en eneste av de sju siste duellene. Beste poengsum får to poeng, mens lik poengsum gir ett hver.

Jenny Stene tok seg også til finale med nest beste poengsum i kvalifiseringen, men hun ble utslått tidlig og endte på 6.-plass.

I klassen for menn ble Jon-Hermann Hegg beste nordmann på 13.-plass. Han ble syk etter fredagens EM-gull, men var bare et halvpoeng fra å ta seg videre fra kvalifiseringen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger