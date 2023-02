NY TITTEL? Patrick Mahomes løfter Vince Lombardi-trofeet etter Super Bowl-triumfen i 2020. Nå kan Chiefs ta en ny seier.

Super Bowl, klubb-VM med Real Madrid, Nadal og El Clásico - dette ser du på VG+ Sport de neste ukene

Det er duket for en stjernespekket måned på VG+ Sport i februar.

Natt til mandag 13. februar møtes Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs i «verdens største kamp» - Super Bowl - live på VG+ Sport. Lad opp med studio fra ca klokken 22, mens avspark i Glendale, Arizona er klokken 00.30.

Regjerende Champions League-mester Real Madrid skal forsvare Europas ære i klubb-VM i Marokko. Spanjolene, og søramerikanske Flamengo, er favoritter i hver sin semifinale tirsdag og onsdag neste uke, mens finale og bronsefinale spilles lørdag 11. februar.

Real Madrid-fans kan glede seg til enda flere høydepunkter på VG+ Sport gjennom våren, for 1. mars og 5. april er det dobbeltoppgjør i semifinalen av Copa del Rey.

Skal Norge få sin første Serie A-mester siden 1957? Ikke siden Per Bredesens «Scudetto» med Milan har en nordmann vunnet den italienske ligaen, en nå har Leo Skiri Østigårds Napoli stø kurs mot gullet. Samtlige SerieA-kamper ser du live som abonnent. Forhåpentlig er også Zlatan Ibrahimovic tilbake i aksjon for et AC Milan i store problemer:

LeBron James er nå bare noen få poeng unna å bli tidenes mestscorende NBA-spiller. Det er gode muligheter for at Kareem Abdul-Jabbars legendariske rekord ryker i Lakers’ bortekamp mot Bucks natt til fredag 10. februar. Den ser du live som abonnent fra klokken 03.30.

Tennisinteresserte kan se frem til en rekke turneringer på VG+ Sport i vår. Neste uke er danske Holger Rune toppseedet i ATP 250-turneringen i Montpellier, mens Taylor Fritz (8 i verden) leder an i Dallas. Uken etter er Rafael Nadal toppseedet i et stjernespekket felt i 250-turneringen Doha Open.

Som abonnent kan du også se Molde, Vålerenga, Viking og flere norske lags sesongoppkjøringskamper de neste ukene. Den franske cupgodbiten Marseille - PSG står også på menyen.

