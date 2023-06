Brann-spillerne jubler for Rakel Engesviks pene scoring borte mot Vålerenga.

Engesvik-magi ga Brann-poeng borte mot VIF – storseier for RBK og Åsane

Serieleder Vålerenga måtte ta til takke med 1-1 hjemme mot Brann i lørdagens toppseriekamp. Innbytter Rakel Engesvik sikret uavgjort med en lekker scoring.

Det var et solid resultat for tittelforsvarer Brann, som har slitt oppsiktsvekkende mye i vår. I forrige kamp mot VIF i april ledet de to ganger, men tapte 2-3.

Lørdag gikk det mot tap igjen, men Branns trener gjorde et smart grep ved å bytte inn Engesvik i 2. omgang.

Etter 71 minutter markerte hun seg på lekkert vis da hun fikk ballen på venstrekanten, dro av Ingibjörg Sigurdardóttir og trakk seg inn i feltet før hun dunket ballen inn i nærmeste hjørne mellom to Vålerenga-forsvarere.

Nevnte Sigurdardottir hadde sendt hjemmelaget like etter sidebytte. Hun stanget inn en corner fra Andrine Tomter i en situasjon der landslagskeeper Aurora Mikalsen gjorde en svak involvering.

RBK tar innpå

VIF er stadig ubeseiret i Toppserien og leder med 37 poeng fra 15 kamper. Rosenborg ligger seks poeng bak med én kamp mindre spilt etter 4-0 over Arna-Bjørnar lørdag.

Trønderne startet bra på hjemmebane og ledet 2-0 allerede etter 13 minutter. Anna Jøsendal, Elin Sørum (straffe), Matilde Rogde og Emilie Nautnes scoret for RBK i en kamp der alle målene kom før pause.

Info Resultater Toppserien, 10. juni Rosenborg – Arna-Bjørnar 4-0

Stabæk – Røa 2-2

Vålerenga – Brann 1-1

Åsane – Lyn 4-0.

Senere kampstart: Avaldsnes – LSK Kvinner (16.45). Vis mer

Mo-hattrick

4-0-seier ble det også til Åsane hjemme mot Lyn. Andrine Mo scoret hattrick for vertene, mens Lyn måtte spille 20 minutter med ti spillere etter at Kristin Holmen ble utvist.

Samtidig så Stabæk ut til å kjempe seg til en sterk seier hjemme mot Røa, men vertene laget straffespark i siste ordinære spilleminutt og mistet ledelsen. Kristin Haugstad scoret på straffen og sikret 2-2.