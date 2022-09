KLAR FOR TOPPEN: Én av disse, Carlos Alcaraz og Casper Ruud, kommer til å være rangert som verdens beste spiller etter søndagens finale.

Duellen markerer et tronskifte: − Det er helt vilt

Går Casper Ruud (23) seirende ut av US Open-finalen mot Carlos Alcaraz (19) blir han kun den sjette verdenseneren på 18 år.

– Det er helt vilt og fantastisk. Vi må forstå hvor stort det er og hvor mange som spiller tennis. Det er rått, sier Dorthea Faa-Hviding til VG på spørsmål om hvordan det er at en nordmann kan gå til topps på ATP-rankingen i tennis.

Hun er tennisekspert hos Discovery, og selv om hun ser på Alcaraz som favoritt i finalen, tror hun det jevner seg ut med at verdensener-plassen står på spill for begge to.

– Det er ikke én som er veldig underdog og skal prøve å unngå at den andre blir nummer én. Derfor ser jeg på det som en liten fordel for Casper at begge kan bli verdensener, sier Faa-Hvidning som selv ble norgesmester i 2021.

Vinneren av finalen søndag kveld blir den 28. herrespilleren til å toppe verdensrankingen i tennis.

Rankingen har eksistert siden 1973, og det spe antallet verdensenere skyldes først og fremst et knippe unike utøvere de to siste tiårene.

Gjennom de 949 ukene foregående ukene – som tilsvarer over 18 år – har bare fem spillere toppet rankingen. Duoen Andy Murray og Daniil Medvedev har fått nyte glansen i 57 av disse.

Resten tilhører det mange regner som tre av historiens beste spillere, Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic. I samme tidsrom har de vunnet 63 av 76 mulige Grand Slams.

Dominansen startet da Federer klatret til topps 2. februar 2004, og siden den gang er det bare spilt fem Grand Slam-finaler uten deltagelse fra én av de tre legendene.

Den forrige kom i 2020 mellom Dominic Thiem og Alexander Zverev, også den i US Open. Når Ruud og Alcaraz barker sammen er gjennomsnittsalderen bare 21 år. Et tronskifte er på gang.

– Det er på en måte begynnelsen på den nye generasjonen. Man har lurt på hvem som klarer å ta det neste steget, og vi er heldige som har Casper i den gruppen. At han er der er rett og slett en drøm. Han er litt lederen til den yngre generasjonen, både med klasse, oppførsel og spillestil, sier Faa-Hviding.

Blant topp ti på rankingen i dag er bare Nadal (36) og Djokovic (35) over 30 år. De øvrige åtte har en gjennomsnittsalder på 23,8 år.

Nadal har riktignok vunnet to Grand Slam-titler i år, og forrige sesong vant Djokovic tre av fire mulige, men det har begynt å halte – bokstavelig talt – for trioen.

Federer vant sin forrige finale i 2019, og han har de siste årene slitt med en kneskade. 41-åringen planlegger et comeback på tennisbanen, men få tror han kan komme tilbake til sitt aller beste.

Nadal på sin side sliter med en skade i foten, og har avslørt at han tar injeksjoner for å døyve smertene mens han spiller. Foreløpig fortsetter spanjolen karrieren og sa «sees neste år» da han røk ut av US Open i år.

Djokovic har færrest skavanker av trioen, men har fått problemer på en annen front: Serberen vil ikke vaksinere seg og slipper derfor ikke inn i land som USA og Australia, hvor to av Grand Slam-turneringene spilles. Slikt blir det lite rankingpoeng og finaler av.

Faa-Hviding nevner også Murray, sammen med Federer, Nadal og Djokovic, som de fire store i sin generasjon.

– Jeg tror det blir flere i denne generasjonen, sier hun og fortsetter:

– Det er mange som kommer til å kjempe om og vinne flere Grand Slam-turneringer. De er så mange av de som er født mellom 1996 og 2002. Det blir show.

Søndagens finale mellom Ruud og Alcaraz starter kl. 22. Kampen sendes på TVNorge og Discovery +.