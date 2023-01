Feiret foran hardt skadet motstander: − Forkastelig

New York Giants-spiller Kayvon Thibodeaux (22) får kraftig kritikk etter å ha feiret en takling mens motspilleren lå skadet ved siden av ham.

– Det er en forkastelig feiring. Bare søppel. Jeg likte det ikke i det hele tatt, sier hovedtrener for Indianapolis Colts, Jeff Saturday.

Han møtte pressen etter den skremmende skaden til quarterback Nick Foles sist søndag.

Den tidligere Super Bowl-vinneren fra 2018 Super Bowl-vinneren fra 2018Slo New England Patriots og Tom Brady i Super Bowl LII. ble hardt taklet av Giants sin førsteårsforsvarer Thibodeaux, og ble liggende å riste på kunstgresset.

Ved siden av lagde Thibodeaux fiktive snøengler, og ikke nok med det: Etter å ha oppfattet at Foles var veldig skadet gjorde han et tegn som skulle bety at han fikk Foles til å «sove».

Se opptrinnet i videoen øverst i artikkelen.

– Jeg er også skuffet over gutta på linjen og lagkameratene generelt for at de ikke støtter ham. Dere kjenner meg, jeg har vært her lenge. Jeg får være litt forsiktig her, men jeg likte det ikke i det hele tatt. Det er det jeg vil si, sier Saturday.

Han fikk jobben som midlertidig Colts-trener i høst. Han var før det center for Indianapolis Colts fra 1999 til 2011 med jobb å beskytte quarterbacken.

Se siste runde i NFL med VG+ Sport søndag kveld. New England Patriots og Seattle Seahawks er blant lagene som kan komme seg inn i sluttspillet med seier:

Saturday bekreftet videre at Nick Foles mister resten av sesongen med ribbeinsbrudd.

– Han har veldig vondt og vil ikke spille denne uka, sier han.

Thibodeaux ble konfrontert med feiringene etter kampen.

– Etter en slik sack sackNavnet for å takle motstanderens quarterback så laget mister yards. Det er den mest ettetraktede statistikken for en forsvarsspiller. så feirer man. Da jeg oppdaget at han var skadet reiste jeg meg opp. Når du er midt i en feiring så ser du deg ikke rundt for å se hva andre gjør. Jeg håper det går bra med ham, sier 22-åringen til ESPN.

Han adresserte ikke «sove»-feiringen etterpå.

Ekspert i VGTV-programmet Catch, Magnus Midtvedt, likte ikke det han så.

– Den feiringen han gjør når han vet omfanget av skaden var over grensen. Heldigvis beklaget han seg, men det var han nok litt tvunget til å gjøre, sier han.