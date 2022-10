KRITISK: Lise Klaveness mener valget av Qatar som vertsnasjon for fotball-VM er uakseptabelt.

Reagerer på Qatar-avis: Hevder Klaveness «har snudd om VM»

STRASBOURG/OSLO (VG) Avisen Doha News har lagt ut et redigert utdrag fra Lise Klaveness’ tale i Europarådet torsdag og hevder den norske fotballpresidenten «har snudd om Qatar-VM».

Torsdag denne uken gjestet Klaveness Europarådet i Strasbourg. Der deltok hun hun på en halvannen time lang høring hvor temaet var FIFA og arbeideres rettigheter i Qatar.

I en seks minutter lang tale kalte Klaveness valget av Qatar som VM-arrangør for uakseptabelt. Det samme gjorde hun da hun deltok på FIFA-kongressen i i Doha tidligere i år.

I Qatar legges derimot talen frem som noe helt annet enn den var, nemlig ny kritikk av mesterskapet.

Den Qatar-baserte avisen Doha News skriver følgende:

«Lederen for Norges Fotballforbund har tilsynelatende snudd om fotball-VM etter måneder med skarp kritikk av Qatar. Her kan du se fotballtoppen hylle Qatar-VMs organisasjonskomité for imponerende reformer».

Det ble også delt på Doha News sin Twitter-konto. Den tweeten er nå slettet.

Avisen har lagt ved denne redigerte videoen:

Dette er kun et kort utdrag av talen, og de kritiske delene er ikke inkludert.

VG har konfrontert Klaveness med dette fredag kveld:

– Det at man har løftet lovverket fra et horribelt utgangspunkt endrer ikke på hovedbudskapet som kom klart fram fra innlegget og hele konteksten: Tildelingen er uakseptabel med uakseptable konsekvenser. Lovreformene er viktige, men p.t. er de ikke tilstrekkelig implementert på bakken, sier den norske fotballtoppen.

Under kan du se hele talen hennes fra Strasbourg. VG var på plass i Frankrike og har fått se manuset fotballpresidenten forholdt seg til da hun holdt talen.

– Jeg mener det jeg sa i innlegget, sier Klaveness til VG i dag.

Hun fortsetter:

– Det er viktig å anerkjenne at Qatar har gjennomført omfattende lovreformer de helt siste årene og at det virker som om VM-komiteen jobber hardt for å få til endringer. Dette er bra, selv om endringene kommer etter massivt eksternt press.

Ikke noe sted i talen uttaler Klaveness noe som kan tolkes som at hun «hyller VM-komiteen for imponerende reformer».

– Hovedbudskapet vårt var at FIFA må ta et mye større ansvar og med all tydelighet vise at vi aldri skal komme i denne situasjonen igjen og at vi nå må snakke høyt om «elefantene i rommet», sier Klaveness og trekker frem følgende punkter:

Det prekære behovet for uavhengig gransking av dødsfall blant arbeidere (og få på plass migrantsenter og kompensasjonsfond)

At det er forbud mot å fagorganisere seg (noe som gjør at arbeiderne ikke kan/tør hevde rettighetene sine)

At verdens største arrangement ble tildelt et land som ikke har kvinnefotball i noen seriøs grad

At LHBTQ personer blir jaktet på og er i stor fare.

VG har kontaktet Doha News og stilt spørsmål om de mener videoen og artikkelen reflekterer hele Klaveness’ tale uten å få svar.

– Doha News var regnet som en selvstendig nyhetsoutlet, én av få. Så ble nettsiden blokkert i Qatar og etter en periode ble de kjøpt opp av nye eiere, og stort sett siden da så regnes de som en sensurert/leverer en offisiell linje nyhetsoutlet, sier Qatar-ekspert Mari Norbakk til VG på spørsmål om hva slags medium Doha News er.

Hun er postdoktor ved Christian Michelsens Institutt (CMI).

– Jeg ville ikke kalle dem et munnstykke, men de publiserer ikke kritisk journalistikk om Qatar lenger, legger Norbakk til.

I STRASBOURG: Lise Klaveness, her i Europarådet i Strasbourg denne uken.

Kulturkomiteen i Europarådet jobber med en rapport som skal resultere i tydelige forventinger og råd til FIFA.

I det foreløpige utkastet foreslås det blant annet at et land som søker om VM må garantere for overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og godt styresett.

Alternativt bør de ikke få lov til å søke, heter det i utkastet.

Fotball-VM i Qatar starter 20. november.