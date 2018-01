Løfshus beskyldes for å ville unngå stempel som Northug-vraker

Publisert: 18.01.18 12:11

SPORT 2018-01-18T11:11:46Z

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus blir beskyldt for å ta ut Petter Northug (32) til OL som reserve, for å holde sin egen rygg fri. Det avviser sjefen selv.

Kommentator i Adresseavisen Birger Løfaldli skrev onsdag at det hovedsakelig ikke er fordi Norge har en åpen plass i OL-troppen, at Petter Northug antageligvis skjønnes inn som reserve til lekene i Sør-Korea.

Northug selv er innforstått med at OL ryker .

«Hovedforklaringen tror jeg imidlertid er en helt annen: Løfshus og Hetland vil for alt i verden unngå å få samme stempel som Krister Sørgård, mannen som helt siden 2006 er blitt holdt ansvarlig for den feilaktige vrakingen av Northug til Torino-OL», skriver Løfaldli og fortsetter:

«Ved å gi en åpning for at Northug kan få den tolvte plassen, blir det opp til skistjernen selv å si ja eller nei. Dermed slipper den sittende landslagsledelsen ikke bare å bli stemplet som Northug-vrakere, men Løfshus og Hetland vil også lykkes med noe som kan vise seg å bli gull verdt i bokstavelig forstand når det norske laget begynner å gå skirenn i OL».

Les hele kommentaren her.

Kan trenge Northug

Løfshus møtte pressen i skiforbundets lokaler på Ullevaal torsdag formiddag. Han avviser Sørgård-linken.

– Nei, det har ikke noe med Krister Sørgård å gjøre, sier Løfshus til VG.

For han åpner for at det kan hende de trenger Northug i OL.

– Det handler litt om resultatene til helgen og. Går det helt på dunken med det sprintlaget vi skal ta ut, om det er nedadgående form på dem, så er det greit å ha muligheter. Og da ville det være dumt av oss å klappe igjen døren, sier Løfshus og legger til at døråpningen for Northug er så liten at det vil være vanskelig for en mus å komme seg inn.

– Hvorfor åpner du for en Northug-plass?

– Det er en diskusjon Tor-Arne (Hetland) og Arild (Monsen) har hatt. Vi har en 20-mannstropp, og vi ser at vi ikke fyller den, så det kan være greit å ha en mann som Petter i en reserveposisjon, svarer Løfshus.

Usikkert om interessert

For langrennsherrene starter OL med 30 kilometer fellesstart med skibytte søndag 11. februar. Det er sprint tirsdag 13. Se OL-programmet her.

– Han er ikke aktuell for den første distansen, for å si det sånn, sier Løfshus.

– Noen må bli syke for at han skal få gå?

– Ja. Det er der vi er, sier Løfshus.

Løfshus sier at signalene fra Northugs trener Stig Rune Kveen er at det er usikkert om han er interessert i å være hundre prosent reserve.

– Jeg tror nok at å skjønnes inn i en OL-tropp til en reserveplass er lite aktuelt, men vi få jo eventuelt høre hva landslagsledelsen mente med det utspillet, sa Kveen onsdag.

Northug var tatt ut til å gå i Planica kommende helg, men 32-åringen er syk. Hans eneste resultat i verdenscupen så langt denne sesongen er 32.-plassen på prologen i Lillehammer i desember.