Hege Bøkko med ryggtrøbbel før OL

Publisert: 12.01.18 20:58

Ryggproblemer medfører at Hege Bøkko (26) ifølge Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon må være kreativ når hun trener på den viktige starten på 1000 meter, fem uker før hun skal gå for OL-medalje i Pyeongchang.

– Det er mest ryggen min får kjørt seg. Den er litt sårbar. Før jul kunne jeg ikke gjøre stort flere enn to til tre starter, før det den ble mye verre. Nå, her i Stavanger, har det gått som planlagt. Det har gått veldig bra. Jeg har tro på at én måned vil holde, sier Hege Bøkko.

Hun forteller at ryggsmertene frem mot årsskiftet forplantet seg til hoften og ned i bena.

Hege Bøkko er på treningsleir i Stavanger sammen med resten av Norges allerede åtte OL-uttatte skøyteløpere. 19. til 21. januar skal hun gå to ganger 500 meter og to ganger 1000 meter i verdenscupen i tyske Erfurt, som er den siste ordentlige konkurransen før OL.

Styrker hoftene

Hun sier – litt spøkefullt – at ryggplagene hennes gjerne holdes i sjakk med «ett knekk og voltaren». For å unngå at den skal stå i veien for målet om å vinne medalje på 1000 meter 14. februar i Pyeongchang, har hun imidlertid styrket hoftemusklene «med strikk» utenfor isen og «holdt igjen fra strek» på.

– Vi må sammen bestemme hvor grensen går. Men nå vet hun hva hun bør gjøre, svarer Jeremy Wotherspoon (41) på spørsmål om hvor mange ganger og i hvilken grad Hege Bøkko kan øve på den kraftkrevende sprintstarten.

– Hun må spare startene til de blir viktige, sier landslagssjef Sondre Skarli.

Hege Bøkko tok 10. plass på distansen da hun debuterte i OL i Vancouver for åtte siden. Etter at den tidligere verdensrekordholderen og verdensmesteren fra Canada ble landslagstrener for snart to år siden, har hun spesialisert seg på 500 og 1000 meter.

– Starten er mindre viktig på 1000 meter enn på 500 meter, men den er fortsatt viktig. Spesielt for kvinnene. Den første svingen blir utfordrende hvis farten er for lav, forklarer Jeremy Wotherspoon.

Ikke 100 prosent

– Vi har funnet ut at veien for meg er 95 prosent. Start er vanskelig. Jeg er litt lik Jeremy (i starten) da gikk; spenstig og bevegelig, sier Hege Bøkko.

Ikke hundre prosent ut fra startstreken, med andre ord. Viktigere å få kraften ned i isen og ikke «løpe» for mye. Hun forklarer at problemet hennes sammenlignet med konkurrentene i verdenscupen – og OL – slik: Hun holder følge de første 30 meterne, derfra og opp til 100 meter blir hun «for lang».

– Jeg girer fra andre og opp til fjerde-femte. Det blir ofte litt passivt, sier hun.

Sist helg gikk hun et testløp på 1000 meter i Stavanger. Det gikk sakte hele veien, etter en dårlig start. Hun ble fort stiv. Men det er en del av OL-planen: Mye trening med kvalitet, og trening «gjennom» verdenscupen i Erfurt.

PS! Skøytelandslaget reiser til Sør-Korea 31. januar for å utligne tidsforskjellen på åtte timer før første skøyteløp (3000 m kvinner) 10. februar.

Fakta Norge i verdenscupen Erfurt 19.–21. januar Kvinner :

Ida Njåtun, Asker SK

Hege Bøkko, Hol IL

Martine Ripsrud, Stange SK

Anne Gulbrandsen, Eidsvold TF

Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK

Camilla Lund, Leinstrand IL Menn:

Allan Dahl Johansson, Aktiv SK

Bjørn Magnussen, Spk Falken

Henrik Fagerli Rukke, Hol IL

Håvard Bøkko, Hol IL

Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL

Johann Jørgen Sæves, Båstad IL

Simen Spieler Nilsen, Arendal SK

Sindre Henriksen, Fana IL

Sverre Lunde Pedersen, Fana IL Stevnet er et direkte kvalifiseringsstevne for tildeling av ekstra kvoteplasser til VM allround og VM sprint.

