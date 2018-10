Stian Grastveit: – Det kostet så mye å holde på fasaden

I over ti år skjulte toppidrettsutøver Stian Grastveit (23) sin homofile legning. Han mener det kunne ha kostet ham livet.

Etter at han hadde gått sitt livs beste løp på Beitostølen og var strålende fornøyd, knakk han sammen i bilen etterpå.

– Jeg innså at uansett hvor fort jeg kom til å gå på ski, ville jeg være homofil. Om jeg vant et OL- eller VM-gull, ville det aldri forandre at jeg er homo. Jeg kom aldri til å bli lykkelig uansett hva jeg gjorde.