BOIKOTTET: Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson boikottet verdenscupavslutningen i Sverige i fjor. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Russisk stikk til svensk skiskytter etter WADA-avgjørelsen

SPORT 2018-09-20T14:13:58Z

Den kjente russiske politikeren Dmitrij Svisjtsjov mener det er gjort et stort arbeid for å etablere en uavhengig antidopingstruktur i Russland.

Publisert: 20.09.18 16:13 Oppdatert: 20.09.18 17:28

Torsdag ble det klart at flertallet i styret til WADA bestemte seg for å ta Russlands antidopingbyrå (RUSADA) tilbake i varmen .

Det får den kjente TV-kommentatoren i skiskyting, Dmitrij Gubernijev, til å godte seg på Instagram .

– Hurra, kamerater. Samuelsson og andre skapninger – dra til ..., skriver den kjente TV-kommentatoren i skiskyting, Dmitrij Gubernijev, på Instagram.

Han viser til den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson som i fjor boikottet verdenscupavslutningen i skiskyting Russland. Nylig uttalte OL-vinneren at han savnet støtte fra norske idrettsstjerner i debatten.

Samulesson opplyser at han den siste tiden har fått nye trusler. I en anonym E-post trues han med at en russisk dødspatrulje skal komme å ta ham om han ikke betaler er stor sum penger. Det skal være snakk om tre Bitcoin - som tilsvarer nesten 158.000 norske kroner.

– Det er ubehagelig, absolutt. Jeg håper at det ikke er noen fare, jeg tror kanskje heller ikke det, men dette er noe jeg kommer til å politianmelde når jeg kommer hjem til Sverige, sier Samuelsson til Dagens Nyheter.

Jubel i Russland

Politikere og idrettstopper i Russland viser torsdag ettermiddag stor lettelse over avgjørelsen til WADA.

– Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig, sier presidenten i det russiske RG-forbundet Irina Viner-Usmanova, til championat.ru.

Den kjente politikeren Dmitrij Svisjtsjov mener avgjørelsen har blitt fattet som en følge av godt arbeid over tid.

– Dette er gode nyheter for russisk idrett. Dette er et kolossalt steg. Det er gjort et stort arbeid for å etablere en uavhengig antidopingstruktur, sier Svisjtsjov til RIA.

Svisjtsjov – som også er curlingpresident – uttalte i sommer til VG at det er utenkelig å innrømme statlig styrt dopingprogram .

– Rusada er blitt en uavhengig organisasjon. Nå kan ingen kan ringe og gi ordrer. De har en uavhengig direktør og et budsjett som er uavhengig av staten, sier han til championat.ru .