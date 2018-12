SØLVGUTT: For første gang siden 2012 har en nordmann tatt medalje i VM i svømming. Fra v.: Henrik Christiansen, vinneren, litauiske Danas Rapsys og bronsevinner Gabriele Detti. Foto: Ng Han Guan / AP

Sølvvinneren i VM har slitt: – Nå føler jeg at jeg er «back on track»

Henrik Christiansen (22) føler at han har kommet sterkere ut av vårens skademareritt. Tirsdag tok han sin første VM-medalje i karrieren.

Sølvet på 400 meter fri i kortbane-VM i Kina blir godt å ta med seg inn mot Tokyo-OL om snaut to år.

– Nå føler jeg at jeg er «back on track», sier romerikingen til VG etter å ha satt ny norsk rekord med tiden 3.36.64.

– Det har vært noen år med ... Forrige sesong hadde jeg ingen perser, og det er tre år siden sist jeg satte denne persen på 400 meter. Nå klarte jeg endelig å slå den. Det er utrolig deilig. Det er bekreftelsen på at de vi driver, «funker som fjell», uttrykker Henrik Christiansen seg.

– Vi er på riktig vei mot Tokyo-OL, oppsummerer han.

– Men det har vært motgang?

– Ja, og da må du ta noen tøffe valg. Skadeproblematikken i vår ... Jeg føler at jeg har kommet sterkere ut av den. Vi har lagt inn noen forbedringer som gjør at jeg er bedre enn noen gang.

– Skadeforebygging?

– Ja, og så har jeg trent mer alternativt. Jeg har ikke gjort så mye av det tidligere. Jeg har begynt å løpe litt. Det blir noen økter på tredemølle der jeg går og løper, som da jeg var skadet. Nå er det lagt inn i den daglige treningen, som ett av flere grep.

Det var i vår at Henrik Christiansen fikk trøbbel med venstre skulderen . Som alternativ trening gikk han med staver på tredemølle. Det var da Martin Johnsrud Sundby kom bortom på Toppidrettssenteret og lurte på om han hadde tenkt å gå langrennsløperne i næringen. Det var en belastningsskade som gjorde at Christiansen måtte trene alternativt i flere måneder.

Etter sølvet tirsdag smilte han bredere enn på lenge.

– Ja, dette var virkelig stort. Det største jeg har gjort, det deiligste jeg har vært med på, sier Henrik Christiansen til VG.

– Jeg prøver å få generell økning i treningsmengde og intensitet. Samtidig skal jeg holde meg frisk. Nå gjelder det bare å fortsette den gode jobben, sier Lambertseter-svømmeren.

800 meter er ikke øvelse i kortbane-VM. Til helgen er det derimot 1500 meter.

– Det blir gøy. Jeg føler at jeg har en god sjanse til et knalløp, sier nordmannen, som i stor grad møter andre konkurrenter der enn på 400 meteren, som ble vunnet av litaueren Danas Rapsys, som gikk ut «i hundre» – og fikk et forsprang som Christiansen var sjanseløs til å ta igjen.

Til sommeren er det langbane-VM, og så altså sommer-OL i 2020. OL går på langbane (50 meter), mens denne ukens mesterskap går i 25-metersbasseng.

– Dette er en kjempe vitamininnsprøyting for Henrik med tanke på OL, sier landslagstrener Petter Løvberg til VG.

Han er glad for at Henrik Christiansen har kunnet trene for fullt i høst – etter den trøblete våren.

– Henrik har utviklet seg hele høsten, og jeg er veldig fornøyd når han presterer sine klart beste løp her i Kina. Han har klart å holde seg skadefri og frisk – det er selvfølgelig en viktig suksessfaktor, sier Løvberg.

– Dette VM er bare et delmål. Til sommeren er det langbane-VM. Og alt handler om OL i Tokyo.