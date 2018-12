DUELL: Magnus Carlsen og Daniil Dubov har møttes to ganger i forbindelse med VM i sjakkens «fartsdisipliner». Her er de fotografert i Berlin i 2015. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Tragedie for Carlsen-rival: Bestefaren frøs i hjel

VILNIUS (VG) Daniil Dubov (22) kunne bli en av Magnus Carlsens (28) rivaler i sjakk-VM i romjulen. Nå har det skjedd en tragedie i og med at bestefaren er funnet frosset i hjel i Moskva.

Publisert: 25.12.18 17:50

80 år gamle Eduard Dubov var æresmedlem av det internasjonale sjakkforbundet FIDE, en kjent sjakkdommer og matematiker. Lørdag morgen ble han innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet sterkt nedkjølt liggende på gaten i det sør-vestlige Moskva. Søndag døde han uten å ha fått tilbake bevisstheten, melder nyhetsbyrået RIA Novosti .

Carlsen og 22 år gamle Daniil Dubov møttes både under hurtigsjakk-VM i 2015 og lynsjakk-VM i 2016. Russeren er påmeldt til årets mesterskap, som starter 2. juledag, som den 25. best rangerte av i alt 150 deltakere i hurtigsjakk. I lynsjakk er han enda bedre.

VG kjenner ikke til om bestefarens død vil få betydning for hans deltakelse i årets VM, som går i St. Petersburg.

Dubov fikk bronse bak Magnus Carlsen i lynsjakk-VM i 2016, da nordmannen ble hårfint slått av Sergej Karjakin.

Bestefaren var Daniil Dubovs trener helt til det siste, ifølge TV-kanalen Tsargrad.

Eduard Dubovs dødsfall har vakt stor oppmerksomhet i Russland etter som han var kjent både som matematiker og sjakkmann. Ifølge Tsargrad var Dubov kledd for å være utendørs i den kalde Moskva-vinteren. Det blir også spesielt understreket at ingenting tyder på at han hadde drukket alkohol. I Russland er det ikke uvanlig at folk dør i kulden som følge av at de har drukket.

Dubov var en del av den sovjetiske sjakkskolen, og var ikke minst kjent for å jobbe med ratingpoeng.

– Dette er triste nyheter. Vi feiret 80-årsdagen hans i vår, sier den kjente russiske sjakklederen Berik Balgabajev til nyhetsbyrået FAN.