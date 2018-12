Marit Bjørgen, som her feier tremilsgullet i OL, topper årets rangering av Norges største idrettsstjerner. Foto: Bjørn S. Delebekk

TOPP 100: Historisk på alle måter

2018-12-24

Marit Bjørgen avsluttet karrieren med å bli tidenes mestvinnende vinterolympier. Nå når 38-åringen enda en milepæl.

24.12.18

Datoen var 25. februar, distansen 30 kilometer, stedet PyeongChang.

OL var helt på tampen, det var nå eller aldri for Marit Bjørgens siste store sportslige mål. Etter mye rart vær i Sør-Korea, fikk hun det akkurat det klisterføret hun hadde drømt om.

Det som så skjedde, er norsk idrettshistorie på sitt aller vakreste.

Flagget.

Følelsene.

Tårene i de tusen hjem.

Denne vinterdagen fikk vi virkelig se hva det betyr å leve opp til uttrykket «Å VÆRE I MÅL».

Det gikk ett minutt og 49 sekunder fra Bjørgens parade-exit til Krista Pärmakoski var ferdig, og kaskaden av følelser som fulgte viser hvor mye hun har betydd for så mange.

Tidligere i lekene hadde vi sett henne slå verdens beste sprinter, svenske Stina Nilsson, på sisteetappen av stafetten. Det er unektelig noe «bjørgensk» over hvordan lagspilleren sikret seieren for venninnene, etter Astrid Uhrenholdt Jacobsens tidlige kollaps.

Totalt ble fem nye OL-medaljer lagt til den unike samlingen.

Med tallene 8-4-3, fordelt over et tidsspenn fra 2002 til 2018, passerte hun Ole Einar Bjørndalen som den mest medaljegrådige verden har opplevd i vinter-OL.

302 dager senere kan Marit Bjørgen legge enda en triumf til listen over alt hun har oppnådd. Også her driver hun nybrottsarbeid.

Som første kvinnelige individuelle utøver gjennom tidene går Marit Bjørgen helt til topps på VGs årlige kåring av Norges største idrettsstjerne .

Siden Bjørn Dæhlie vant i 1996 ,har navn som Ole Gunnar Solskjær, Ole Einar Bjørndalen, Aksel Lund Svindal og Petter Northug fått denne hederen. Men den eneste gangen det ikke har vært en mann på toppen, var da håndballjentene vant i 2008, året de hadde hentet hjem både EM-gull i Makedonia og OL-gull i Beijing. Det har riktignok vært en liste der Trine Hattestad var øverst, men den bar mer preg av et øyeblikksbilde før et mesterskap enn den overordnede rangeringen vi nå har på julaften.

Like sikkert som at Sølvguttene synger julen inn, er det at listen VG-juryen setter opp fører til stor uenighet og diskusjon.

Ordskiftet handler gjerne både om hvem som går helt til topps, interne rangeringer på listen, hvem som burde ha fått plass og hvem som ikke har noe på topp 100 å gjøre.

Når det gjelder å finne eneren, er det også en evig utfordring å vekte ulike forhold rundt prestasjonene opp mot hverandre, og finne ut hva som skal veie tyngst.

Denne gangen var det et ekstremt close race om plassen øverst på pallen.

Magnus Carlsen har vunnet intet mindre enn fem ganger tidligere, og forsvarte VM-tittelen mot Fabiano Caruana. Det er en kruttsterk prestasjon, og det hadde lett latt seg forsvare å krone ham enda en gang. Samtidig handler dette om en totalvurdering av diverse forhold, og det er en kjensgjerning at han ikke vant et eneste av de 12 partiene i ordinær sjakk. Siden forrige kåring har han for øvrig vunnet VM i lynsjakk, men Carlsen nådde ikke opp i hurtigsjakk.

I kriteriene inngår det at flere forhold spiller inn enn utelukkende det rent resultatmessige, men det er hva man har oppnådd som er den tyngste komponenten. Derfor vil for eksempel Petter Northug ikke kunne hevde seg uten resultater, uansett hvor stor stjernefaktor han har i befolkningen.

Summa summarum landet altså juryen på Marit Bjørgen, som ble best i verden igjen etter å ha blitt mamma i godt voksen alder. Vi får aldri vite hvordan OL hadde endt med Therese Johaug på startstreken, men en lagvenninnes dopingutestengelse kan jo ikke brukes mot Bjørgen.

Årets vinner har vært et idrettsforbilde av de sjeldne.

En ener i sporet.

En leder i miljøet.

Et verdimessig fyrtårn – og en fantastisk ambassadør for langrenn.

Vi er blitt vant til å se Marit Bjørgen øverst på pallen. Nå er hun der enda en gang – etter endt karriere.

Så er spørsmålet hvem som vil prege listen neste gang vi skal gjøre opp status.

Comeback-dronningen Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo kan fort gjøre store ting i 2019, og sørge for langrennstyngde i toppen også i 2019. Samtidig er Jakob Ingebrigtsens videre utvikling mildt sagt spennende, og her ligger kanskje det aller største potensialet i norsk idrett akkurat nå.

Fasiten får vi neste år, men én ting er sikkert. Det blir diskusjoner også om ett år, men akkurat nå er det tid for å takke, gratulere og ønske Marit Bjørgen en ekstra god jul.