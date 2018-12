NIF-PRESIDENT: Tom Tvedt, her sammen med generalsekretær Karen Kvalevåg. Foto: Hallgeir Vågenes

Tvedt og NIF fikk 37 millioner mindre enn de ba om

SPORT 2018-12-14T12:22:08Z

Norges Idrettsforbund er alt annet enn fornøyd med Kulturdepartements utdeling av spillemidler for 2019. Blant annet har ikke Olympiatoppen fått økningen de ville ha.

Publisert: 14.12.18 13:22 Oppdatert: 14.12.18 14:13

Idrettsforbundet har totalt fått 37 millioner kroner mindre enn de ba om. De får 716 millioner kroner for 2019.

– Tildelingen av spillemidler til Norges idrettsforbund for 2019 gjør det vanskeligere å få til en nødvendig digitalisering, styrket utøverfinansiering og fremdriften av et forprosjekt for realiseringen av et nasjonalt toppidrettssenter, heter det i en pressemelding fra NIF.

Økningen fra i fjor er på bare 5,1 millioner kroner, eller 0,7 prosent.

Tilskuddet til NIF sentralt, inkludert idrettskretsene, er kuttet med én million i forhold til det idrettsforbundet ba om - men er likevel en økning med 2,5 mill. i forhold til 2018.

Tilskuddet til Olympiatoppen er på 155 millioner, det samme som i 2017.

– Dette er 14,5 millioner lavere enn søknadsbeløpet, skriver NIF i en pressemelding.

– NIF har pekt ut avgjørende strategiske prioriteringer for å utvikle og styrke norsk toppidretts posisjon internasjonalt. Tildelingen fører til at vi må konsentrere oss om å ikke svekke den absolutte kjernen i toppidrettsvirksomheten, som er å støtte toppidrettsarbeidet i utvalgte særforbund. Vi må utsette styrking av utøverfinansieringen og utvikling av mangfoldet i toppidretten, heter det i pressemeldingen.

Blant annet er det ikke gitt særskilte midler til et forprosjekt for realiseringen av et nasjonalt toppidrettssenter.

– Norges idrettsforbund er vår største frivillige organisasjon, som bidrar til varierte aktivitetstilbud og gode oppvekstmiljøer over hele landet. For at NIF skal kunne gjøre jobben sin best mulig, både når det gjelder tilrettelegging av aktivitet, inkludering av nye grupper og utvikling av tilbud, må organisasjonen være tilpasset medlemmenes behov, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Antidoping Norge får 36,56 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2019.