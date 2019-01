GRÅTKVALT: Andy Murray kjempet mot tårene da han fortalte pressen om sin avgjørelse om å legge opp. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Andy Murray får psykologhjelp: – Jeg trenger tid

Det er ikke uvanlig at idrettsstjerner sliter med å tilpasse seg livet etter en lang karriere som idrettsutøver. Det gjelder også Andy Murray (31), som har oppsøkt psykologer for å forberede seg på den tennisfrie delen av livet.

Det avslører skotten overfor The Telegraph .

11. januar annonserte Andy Murray at han i løpet av de neste månedene kommer til å legge opp som profesjonell tennisspiller. Gjennom en lang karriere har han vunnet 45 titler, vært rangert som nummer én i verden og kan vise til en karrierestatistikk på 663 seiere og 190 tap.

Det gir en seiersprosent på 77.73.

Skadeplagene har imidlertid gjort det vanskelig for Murray, som nå håper han kan avslutte karrieren med å delta i sommerens Wimbledon-turnering. Det var en gråtkvalt Murray som fortalte pressen om sin avgjørelse om å legge opp:

Mangler motivasjon

Den tidligere verdenseneren skal ha begynt å spille tennis i en alder av tre år, og nå, 28 år senere, vet ikke Murray hva han skal gjøre når han snart legger racketen på hyllen.

The Telegraph listet opp fire alternativer for skotten:

Tenniskommentator

Tennistrener

Talentspeider sammen med moren

Gjøre noe ikke er idrettsrelatert

Fakta: Andy Murray Født: 15. mai 1987

Fra: Glasgow, Skottland

Sivilstatus: Gift

Statistikk: 663 – 190

Seiersprosent: 77,73

Premiepenger: 61 millioner dollar

Titler: 45

Men for Murray er det i skrivende stund ingenting som frister, ifølge ham selv.

– Det er interessant, fordi med en gang jeg tenkte at jeg skulle slutte, ble alle tingene jeg trodde jeg ville gjøre helt uinteressante, sier han, ifølge The Telegraph.

– Jeg trenger tid til å komme meg over dette (avgjørelsen om å slutte, journ.anm.) og til å finne ut hva mitt neste steg blir, legger han til.

Det er alt annet enn uvanlig at idrettsutøvere sliter med å tilpasse seg «et normalt liv» etter at karrieren som idrettsutøver er over. En undersøkelse VG gjennomførte sammen med NISO i fjor viste at seks av ti Eliteseriespillere ikke hadde planer for livet etter karrieren .

Murray oppsøkte psykologer for å snakke om denne problemstillingen. Rådet han fikk skal ha vært å «ta seg god tid, og ikke stresse med å finne noe å gjøre».

Takkemeldinger, støtteerklæringer og hilsener har strømmet inn for Murray, men noen av dem har også havnet hos feil Andy Murray, noe fotballjournalisten med samme navn poengterte på Twitter, samtidig som han tok seg tid til å hylle hans navnebror: