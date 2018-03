RUTINERT: Joar Leifseth Ulsom, her fra 2017, deltar i Iditarod for sjette gang. Foto: NATHANIEL WILDER / X02580

Ligger an til norsk Iditarod-seier etter drama: – En guttedrøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse

Publisert: 13.03.18 16:22

Joar Leifseth Ulsom (31) ligger an til å bli den første norske Iditarod-vinneren på 13 år. Hjemme i Rana følger mamma Solveig spent med på det avgjørende strekket.

– Det er klart jeg er stolt. Han har vært kjempeflink og klart å realisere drømmen som han hadde i mange år før han dro over til Alaska. Det er en guttedrøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Det sier Solveig Leifseth til VG. Hun er mor til Joar Leifseth Ulsom, som leder det legendariske hundesledeløpet Iditarod .

Fra Anchorage og til Nome i Alaska er det over 1600 kilometer, og de siste årene har det tatt løperne litt over åtte dager å komme seg fra start til mål. På grunn av krevende forhold under årets løp, kommer de til å bruke én dag lenger. Løypen er også noe omlagt som følge av manglende is på vannet.

Tirsdag formiddag, én knapp dag før forventet målgang, er det 31 år gamle Leifseth Ulsom som leder. Det har ikke skjedd uten dramatikk.

Nicolas Petit har ledet store deler av løpet, men kjørte feil, og plutselig var det ranværingen som var foran. Ut fra det tredje siste sjekkpunktet før mål (av totalt 19 sjekkpunkter) hadde nordmannen tre timer ned til Petit.

– Neste stopp er White Mountain, der de har en obligatorisk stopp på åtte timer. Den som kommer dit først, kommer som regel først til Nome, sier mamma Solveig.

Hjemme i Rana følger hun med på sønnen via Iditarods hjemmesider . Der oppdateres det fortløpende hvor i løypa utøverne ligger.

– Hender det du blir bekymret?

– Ja, så klart. Mange, mange ganger, svarer Solveig.

Men hun er aller mest stolt, og forteller om en sønn som har gitt alt for å oppnå sine mål.

– Da han var guttunge, lånte han nabohunden og føk av gårde på én miniski etter den, men det var vel først da han var 16–17 år at interessen virkelig tok av. Da fikk han låne et hundespann av en kompis, og etter hvert gikk han også Finnmarksløpet, sier mamma Ulsom, og legger til at hun «er heldig» dersom hun ser sønnen én gang i året nå som han bor i Alaska.

Det var i 2013 at Joar Leifseth Ulsom var med i Iditarod for første gang, og allerede da bemerket han seg med utmerkelsen «Årets rookie» etter en 7. plass. Siden har det blitt to 4.-plasser og to 6.-plasser.

Nå går det mot seier, den første norske siden Robert Sørlie vant i 2005. Han er den eneste nordmann som har klart bragden tidligere, men har til gjengjeld to seirer (også i 2003).

– Nå er det ikke helt sikkert ennå, men det ser bra ut, for jeg tror Joar er kommet over det verste. Og hvis det skjer, at han vinner, så er det over all forventning, sier Solveig Leifseth om sønnen.

PS: Tre andre nordmenn deltar i Iditarod. Ketil Reitan, Lars Monsen og Magnus Kaltenborn ligger på henholdsvis 17., 22. og 55. plass av de 67 som startet.