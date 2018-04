Johaug kjempet mot tårene da hun takket Bjørgen

ØKERN (VG) Therese Johaug (29) takket en rekke nære støttespillere nå som hun dopingdommen hennes er ferdigsonet. Men det ble helt spesielt da hun dro frem navnet på én lagvenninne.

– Skiforbundet og jentene der, de har gitt meg enorm støtte. Ikke minst Marit... sier Johaug når hun møter pressen for første gang etter at hun i går hadde sonet ferdig den 18 måneder lange dopingdommen.

Hun måtte ta seg en pause da hun tok opp 38-åringens navn. Johaug kjempet mot tårene.

– Hun er forbilde nummer én. Jeg er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sier 29-åringen og utbrøt et «jeg skal jo være glad!» da hun tørket tårene fra øynene i samarbeidspartneren ASKOs lokaler på Økern i Oslo.

– Rart at hun skal gi seg

De to skistjernene har i lang tid vært svært nære venner og bor bare et steinkast unna hverandre i Holmenkollen. Marit Bjørgen har gjennom sesongen aldri lagt skjul på at hun synes det er tungt at Johaug har vært utestengt.

Skidronningen, som etter denne sesongen legger opp, har ved en rekke anledninger uttrykt et stort savn etter Johaug. De to har trent mye sammen selv om Bjørgen har vært i konkurranse gjennom hele 2017/2018-sesongen.

Hun begrunner tårene da Bjørgen ble tema med at hun alltid har vært et forbilde for henne.

– Det vennskapet vi har utviklet i så mange og alle minner jeg har fått med henne, og det hun har gjort for meg for at jeg har kommet dit jeg er i dag, det har betydd enormt mye for meg og min karriere. Ikke minst har hun støttet meg de siste to årene her, så er det rart at hun skal gi seg, sier Johaug, som deretter svarte på spørsmål om hvordan det blir på landslaget uten «langrennspensjonisten» Bjørgen.

– Det er rart og trist, men samtidig støtter jeg henne ett hundre prosent. I en alder av 38 år så skjønner jeg at hun har lyst til å gjøre andre ting i livet.

– Bautaen min

Der for øvrig Johaugs første presseopptreden siden hun i går, onsdag, har sonet ferdig utestengelsen i dopingsaken mot henne. Johaug har vært suspendert helt siden senhøsten 2016.

– Endelig skulle jeg få sitte her og ha et smil om munnen. Det har vært pressekonferanser der det ikke har vært slik de siste to årene. Men da jeg våknet i morges så kunne jeg klappe meg på skuldrene og si at jeg er stolt over meg selv for at jeg kom meg gjennom dette her, sier Johaug.

Hun forteller om tøffe måneder og tøffe år. «Det har vært mye tårer», erkjenner Johaug.

– Men endelig i dag, så kan jeg få på startnummeret igjen. Og jeg skal få lov til å konkurrere med det norske flagget på brystet igjen. Det har jeg sett frem til veldig lenge.

Hun takket ikke bare Bjørgen, men trakk også frem manager Jørn Ernst, broren Karstein, hele familien, trener Pål Gunnar Mikkelsplass og ikke minst kjæresten Nils Jakob Hoff.

– Vi har vært et godt team fra dag én. Han har vært bautaen min for at jeg kan hente frem den indre motivasjonen. Vi har hatt det mye moro sammen og jeg har fått muligheten til å gjøre andre ting, sier Johaug.

