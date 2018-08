BANKERKUSK: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt har en god vinnersjanse med Always So Easy, som var uten konkurranse sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Lørdagens travtips: Lett igjen for V75-bankeren?

SPORT 2018-08-31T05:42:40Z

Always So Easy var helt overlegen sist. Med samme innsats vinner Ottersen-traveren på ny.



Publisert: 31.08.18 07:42

Always So Easy var en seiershit i fjor med hele 10 fulltreffere på 12 forsøk.

– Always So Easy tok årets første triumf sist, men hun imponerte også som toer bak gode Gina Schermer tredje sist. Hoppa er kjapp fra start og skal ha en fin sjanse til å forsvare førstesporet. Om ikke åpningen blir for tøff, vinner hun normalt igjen, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han lar også Moi Edel stå ugardert.

– Håland-traveren har vunnet hele fire av fem løp hittil i år. Svarte opp den gode seiersmaskinen Waxen nest sist og var absolutt ikke slått da sistnevnte feilet i striden i siste sving. 4-årshoppa er flink fra start og står fint til i springspor. Fra tet blir hun vrien å tukte. Hoppa skal uansett regnes med en fin sjanse, synes Olsbu.

I V75-4 prøver han to hester i form av Ultimate Photo, som har vært god i det siste, og Jet Voice, som kommer ut etter pause.

– Men hverken Elite B.R. eller Hawking skal avskrives. Sistnevnte ble sittende fast med krefter spart i ny regi sist og var klart forbedret, varsler traveksperten.

Dagens banker

Always So Easy (V75-2) var knallgod til en overlegen seier sist. Vinner igjen med samme innsats.

Dagens luring

Soros Kronos (V75-7) gikk et sterkt løp til til tredje etter galopp sist. Var veldig hardt ute grunnlagsmessig da. Står 40 m bedre til enn toeren Darco.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

V75-1 (2100mv)

5 BOSSUM FAKSEN

1 T.B.'S TRØLLGUTT

2 VALLE STORM

7 FRØYU PETTER

10 BATTIMO

12 ODINS ELD

4 ROLF MARTIN

6 GODTEPÅSEN

8 Høvding Jaros

3 Eldhusodin

——————————–

13 Valle Fryd

11 Arnspik

15 Elegant

9 Areta Mollyn

Løpet

Mange med vinnersjanse i V75-innledningen.

Favoritten

Bossum Faksen kommer ut etter pause og trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Men han har vunnet 12 av 21 løp og skal regnes direkte.

Outsiderne

T.B.'s Trøllgutt ledet i det lengste sist, men kunne ikke stå i mot overraskelsen Høvding Jaros til slutt. Er variabel, men kan vinne.

Luringen

Odins Eld avsluttet bra etter galopp og sen åpning i et løp Galileo vant sist. Er klart bedre enn raden.

Startsiden

Nr. 1,2,4 og 5 er alle bra ut.

V75-2 (2100ma)

1 ALWAYS SO EASY

——————————–

9 Chellas Girl

6 Southwind Gizzel

7 Dayenne Lane

8 Thai Bakery

12 Uendy Z.S.

11 Synjo Diva

5 Kemas Starlight

3 C.C. Queen

2 Alo Angel

10 Rose Garden

4 Vici Sun

Løpet

Always So Easy vinner normalt dette hoppeløpet.

Favoritten

Always So Easy fikk endelig inn årets første fulltreffer sist. Hun vant hele 10 av 12 løp i fjor. Ottersen-traveren gikk et meget bra løp sist. Hun ble sendt i angrep fra tredje utvendig snaue runden igjen. Overtok på siste bortre og stakk i fra til en suveren seier. Var klart forbedret da. Gangen før ble hun speedet ned av Chellas Girl. Tredje sist tapte hun kun for gode Gina Schermer. Går 6-åringen like bra som sist og tredje sist, vinner hun dette løpet. Det meste tyder på ledelse fra start til mål.

Outsiderne

Southwind Gizzel var god toer bak en overlegen Always So Easy sist og vant lett fra tet nest sist. Er kjapp fra start, men det spørs om hun kan ta en lengde på favoritten. Med posisjonsklaff skal hun regnes blant de tre igjen.

Luringen

Chellas Girl skuffet litt sist. Var veldig god gangen før. Slapp føringen til Always So Easy etter 400 meter da. Fikk perfekt luke ut mot oppløpet og tok ned sistnevnte oppunder mål. Kan få et perfekt løp i rygg på favoritten igjen. Blir det høyt tempo og hun er like bra som nest sist, kan hun yppe seg litt.

Startsiden

Always So Easy kan forsvare sporet, selv om både Southwind Gizzel og Kemas Starlight er kjappe ut.



V75-3 (2100mv)

6 MOI EDEL

——————————–

10 Osen Expressa

11 Bjønnum Baus

14 Dæmro Kjempen

4 Nebbenes Spika

13 Sølv Gutt

2 Jerkeld Frøya

5 Bjønnum Jerka

7 Bauers Annabella

8 Mila

1 Vesle Moi

12 Hof Blesen

3 Kos Vinna

9 Land Maria

Løpet

Moi Edel får stå alene.

Favoritten

Moi Edel har vært fantastisk bra og har vunnet hele fire av fem løp hittil i år. Fjerde sist tapte hun kun knepent for Daragon og Misi Ø.K. i et Veikle Balder Cup-løp. Slo gode Waxen nest sist. Hun er flink fra start. Kommer hun seg tidlig til tet, kan løpet være kjørt.

Outsiderne

Osen Expressa dro unna i tøft tempo sist og begynte å kjenne det halvrunden igjen. Men hun sto på fint til en heldig annenplass da Mailund Jerva feilet som vinner. Feilfritt skal hun uansett regnes blant de tre her.

Luringen

Bjønnum Baus satt fast i det lengste etter galopp sist, men rakk frem til delt annen med krefter spart. Kan ende på trippelen, men må ha tur fra tillegg.

Startsiden

Moi Edel er flink fra start og kan sitte tidlig i tet.



V75-4 (2100ma)

9 ULTIMATE PHOTO

6 JET VOICE

——————————–

1 Elite B.R.

3 Hawking

2 Hades Håleryd

5 Facebook N.L.

4 King Of Friday

10 Big City Rambler

8 Cantab G.T.

7 Lord Bexley

Løpet

Jeg forsøker to hester i dette løp for varmblodshester som har tjent under 1,2 mill. Fire hester har en viss vinnersjanse.

Favoritten

Ultimate Photo har vært veldig bra i det siste. Fikk et perfekt løp i tredje innvendig sist, men ble speedet ned av en opplagt Love Voice. Gangen før vant han greit fra tet tross en 1.10-åpning. Var uheldig i NM tredje sist da han feilet på oppløpet etter trafikkproblemer. Tok tre strake før det, alle etter relativt tidlige tetkjenninger. Står i bakspor nå, men blir det bare litt kjøring i front, kan han runde alle til en ny seier.

Outsiderne

Elite B.R. har vært strøket et par ganger. Vant lett fra annet utvendig i relativt billig lag nest sist. Gikk bra til annen etter stor startgalopp nest sist. Kan få et fint løp og få sjansen via siste indre. Skal regnes blant de tre.

Hawking var klart forbedret etter to måneders pause og i Kolnes-regi sist. Ble sittende fast med alt igjen da. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. 8-åringen er bra fra start, og skulle han komme foran uten å bruke for mye krutt, er det ikke helt umulig. Skulle det bli lederrygg, er han heller ikke ufarlig via siste indre. Vallaken er i alle fall milevis bedre enn hva resultatraden viser.

Luringen

Jet Voice kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Er han like godt forberedt som stallkameraten Love Voice, som slo Ultimate Photo direkte etter pause, skal han regnes i striden. 7-åringen er kjapp ut, men har et par raske på innsiden. Skulle han komme foran, stiger sjansene.

Startsiden

Jet Voice og Hawking er gode fra start og kjører trolig om føringen. Elite B.R. og Hades Håleryd er heller ingen sinker.



V75-5 (2100ma)

12 BOL BRAGE

6 SMEDPÅL

4 RAPPTOR

11 SKAUGA RASKEN

8 IL SOKKEN

2 TROLL RONJA

5 Lego U.N.

7 Frier Birk

10 Spang Emblan

——————————–

1 Hellestvedt Trym

9 Eilert

3 Anima

Løpet

Mange med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Bol Brage gikk flott til annen i Sverige sist. Tapte kun for stallkameraten Battimo tredje sist og vant enkelt fra tet fjerde sist. Står sjanseartet til i spor tolv. Men går han bare feilfritt og viser seg fra sin beste side, er han i stand til å runde alle.

Outsiderne

Rapptor feilet seg bort sist. Var solid toer bak Valle Storm nest sist. Er variabel, men noe usikker og er ikke lett å få inn på bestilling. På sitt beste er det ikke helt umulig. Han kan løse fort bak bilen. En evig outsider.

Skauga Rasken har vært veldig bra og har vunnet tre av sine fire siste starter. Ble toer bak Brenne Balder nest sist. Står sjansartet til spormessig, men han er travsikker, sterk og går til mål. Med tempo stiger sjansene for Morgedal-traveren.

Luringen

Smedpål gikk litt på det jevne sist, men var god etter galopp gangen før. Smedsrud-traveren møter helt riktig lag her. Feilfritt og på sitt beste kan fjorårets Derby-deltaker absolutt vinne. Ble toer bak Ådne Odin i kvalifiseringen da, men slo hester som Vill Solen, Brenne Brakar og Horgen Lynet. I finalen ble det galopp.

Startsiden

Troll Ronja, Rapptor og ikke minst en feilfri Il Sokken er alle gode fra start.

V75-6 (2100ma)

8 NYLAND

12 MYHRENG JERKER

10 PAVE FAKS

5 ROLI ELD

——————————–

3 Løkki Dino

6 Gandolf

4 Torpa Nicklas

7 Wik Emil

2 Kjempen

1 Røster

11 Finnskog Fokus

9 Tøffe Toft

Løpet

Jeg prøver fire hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Nyland feilet håpløst direkte i en supersprint sist, men hadde tannproblemer da. Gangen før tok han i mot Odd Herakles og fikk svi for det etter 1.16 og 1.18-åpninger. Selv om han endte uplassert gikk han radige 1.20,5. Tredje sist holdt han unna for tilleggsbelastede Kleppe Slauren. 8-åringen står ytterst på vingen, men er kjapp fra start. Feilfritt og om han ikke blir hengende for lenge i sporene, kan det gå veien.

Outsiderne

Myhreng Jerker har vært strøket en gang. I NM i sin siste start ble han påkjørt og feilet i baktroppen i siste sving. Feilet bort fremskutte plasseringer i startene før. Feilfritt og på sitt beste kan han runde alle, men han er ikke noe sikkert kort.

Luringen

Pave Faks kom sterkt tilbake til fjerde etter galopp på siste bortre i et langløp i Sverige sist. Kun knepent slått fra fjerde i NM fjerde sist. Feilfritt kjemper han i toppen.

Startsiden

Nyland er kjapp, men står ytterst på vingen. Har noen raske på innsiden.



V75-7 (2900mv)

3 WHISKY VOICE

2 SOROS KRONOS

13 DARCO

5 FRANKEL D.E.

7 BLEEDING HEART

6 Anthony Downs

1 Rolls Royal

——————————–

15 Yankee Frecel

10 Noir Sun

14 Lass Labero

12 Waikiki Man

8 Creek's Brave

4 Trophydore

9 Tiller

11 I See U. One

Løpet

Jeg prøver halve feltet i dette langløpet.

Favoritten

Whisky Voice tok en fortjent seier sist etter flere sterke løp. Ble fjerde i tøft lag i Sølvhesten på lang distanse tredje sist.

Outsiderne

Darco var god toer fra dødens sist. Må ha klaff fra 40 m.

Luringen

Soros Kronos var knallhardt ute sist, men gikk et sterkt løp til tredje etter galopp.

Startsiden

Rolls Royal kan ta teten i første omgang.



NØKKELKUSKEN

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 49 år

Antall seirer i år: 146

Antall seirer totalt: 4691

Alltid så lett for Høitomt

At Eirik Høitomt troner suverent på seiersstatistikken er som det har vært de siste årene. At han kusker lørdagens største V75-favoritt, er heller ikke uvanlig. Med Always So Easy taler alt for ledelse fra start til mål.

V75-1: - Han kommer tilbake etter pause, Bossum Faksen. Har vunnet fire av seks i år. Tilbake på hugget tror jeg han vinner igjen. Utfordres av formhesten Godtepåsen, som kommer fra Rogaland med ambisjoner. Selv kjører jeg Valle Storm, som er i form og som står spennende til. Bør strekes sammen med T.B.’s Trøllgutt, som også er god nok i et glatt løp.

V75-2: - Jeg prøver å lede hele veien med Always So Easy. Hun var veldig fin sist og takler baneprofilen. Vinnersjanse. Hestene å slå er Chellas Girl, som fort kan få smørløpet i ryggen på oss, og Kemas Starlight, som kan bli skummel med maks klaff.

V75-3: - Formhesten i feltet er Moi Edel. Hun er rask fra start og sitter trolig tidlig i tet. Jeg tror hun vinner. Banker.

V75-4: - Ultimate Photo er den med best dokumentert form. En vinner uten uhell fra bakspor. Kan uansett få kjørt seg mot Jet Voice, om den er tilbake i samme form som den hadde i vår.

V75-5: - Åpent. Skauga Rasken får tipset på sin fine form, men han står vanskelig til. Det samme gjør Bol Brage som var god som toer i Sverige sist. Smedpål duger mer enn godt nok om han holder seg på beina. Det skjer ikke hver gang. Frier Birk, går jevne, fine løp og er en gardering.

V75-6: - Han galopperte fra seg en mulig seier fra tet sist, Roli Eld. God nok til å vinne feilfritt. Nyland galopperte sist, noe som visstnok hadde sine årsaker. Gikk veldig fine løp før det. Myhreng Jerker er mer enn god nok, men varierer og står vanskelig til.

V75-7: - Mange kan vinne finalen. Jeg tror mest på Whisky Voice, som var god sist, og som kan lede lenge. Darco gikk et kjempeløp på samme bane på lang distanse sist. Tidlig strek tross dobbelt tillegg. Av de andre synes jeg Bleeding Heart og Frankel skiller seg litt ut.