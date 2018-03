SJAKK-KOMET: Stein Tholo Bjørnsen er praktisk talt blind. Han overrasket med sterke sjakkresultater i 2015, og ble senere utestengt for juks. Foto: Hampus Lundgren

Sjakkforbundet har suspendert blinde Bjørnsen igjen

Publisert: 23.03.18 15:48 Oppdatert: 23.03.18 16:42

Norges Sjakkforbund har igjen suspendert den blinde sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen (52) for mulig juks.

Det var våren 2016 at vestfoldingen ble dømt til to års utestengelse for å ha jukset under sjakkpartier.

I januar 2018 var dommen ferdig sonet, og Bjørnsen kunne igjen begynne å spille konkurransesjakk.

«Bjørnsen har siden spilt flere turneringspartier. 22/3-18 mottok NSF en varselsmelding om mulig alvorlig regelbrudd begått av Bjørnsen under en sjakkturnering i Horten», heter det i en pressemelding fra Norges Sjakkforbund.

«NSFs Sentralstyre har på denne bakgrunn åpnet ny sak mot Bjørnsen, og fattet vedtak om midlertidig suspensjon med umiddelbar virkning ... frem til saken er ferdigbehandlet».

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bjørnsen etter nyheten, men har ikke lyktes med det.

Pressemeldingen er undertegnet av sjakkpresident Morten L. Madsen.

Sjakknettstedet mattogpatt.no skriver at Bjørnsen skal ha blitt avslørt med utstyr festet på kroppen under parti mot niåring i klubbmesterskap.

– Brudd på FIDEs regler ved bruk av elektroniske hjelpemidler er generelt et veldig alvorlig brudd og kan føre til alvorlig skade for sjakkspillet. Derfor må saken behandles med grundighet, sier Madsen til mattogpatt.no .

I slutten av januar 2016 bestemte sentralstyret i Norges Sjakkforbund at Bjørnsen måtte gjennomføre en test på bakgrunn av anklager om juks. Den gjennomførte han til slutt, men ifølge sjakkforbundet besto han ikke testen. Det endte med at sjakk-kometen ble utestengt i to år fra blant annet alt turneringsspill.

– Jeg skjønner ikke motviljen fra sjakkforbundet. Det virker som en krig mot meg. Jeg har bedt om å få tilsendt bevisene mot meg, men det er bare synsing, sa Bjørnsen til VG i februar 2016.

Bjørnsen spilte senasjonalt 66 turneringspartier uten tap i løpet av et år. Det vakte mistenksomhet hos ekspertene.

Han anket styrets vedtak, men dommen ble stående etter behandling i sjakkforbundets reglementsutvalg.

Stein Tholo Bjørnsen er helt blind på det ene øyet, på det andre ser han kun litt lys. Det har ikke hindret ham i omfattende idrettslig aktivitet opp gjennom årene. Bjørnsen har vært aktiv i styrkeløft, bryting og bodybuilding. Han har hele tiden benektet beskyldningene om at han skal ha jukset i sjakkpartier.

