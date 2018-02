TØFFING: Lena Schrøder i aksjon på kjelkehockeylandslagets samling før avreise til Pyeongchang. Foto: Lien, Kyrre

Lena (24) eneste kjelkehockey-kvinne i Pyeongchang: Deler garderobe med gutta

Publisert: 27.02.18 21:34 Oppdatert: 27.02.18 21:51

Norges kjelkehockeyherrer håper på medalje i Pyeongchang. Stopp litt – her er også en kvinne. Lena Schrøder (24) blir en av gutta i Paralympics.

– Om dette er en personlig seier? Ja! I VM i fjor var jeg bare reserve, og Paralympics har vært det store målet.

Kjelkehockey i Paralympics er egentlig for herrer. Men etter at en kvinnelig spiller var tatt ut for Sverige til lekene i 2006, og ikke fikk spille, omgjorde de reglene slik at det er lov å ha med en kvinne.

– Så vidt jeg vet kommer ingen andre lag med kvinner i Pyeongchang, sier Lene Schrøder.

Hun kommer opprinnelig fra Rygge i Østfold og er født med ryggmargsbrokk. Hun sitter i rullestol, spiller kjelkehockey for Vålerenga – og er samboer med Morten Værnes, som også er på Paralympics-laget. Det møttes i Vålerenga.

Da hun gikk ut av videregående skole på Malakoff i Moss hadde hun superkarakterer. Lena Schrøder er ei dame som gjerne vil vise sin styrke.

– Jeg har hatt behov for å bevise at jeg kan gjøre ting. Jeg er ganske redd for å bli dømt. At folk skal ha fordommer, fordi jeg er rullestolbruker. Jeg vil bevise både for andre og meg selv at jeg kan gjøre det jeg vil gjøre det bra.

Skolekarakterene har gitt henne plass på medisinstudiet. Og hun tenker å spesialisere seg.

– Jeg har lyst til å jobbe på sykehus, ikke være allmennlege, sier hun.

– Akkurat nå har jeg mest lyst på idrettsmedisin eller anestesi. Men kanskje jeg faller for noe annet spennende etter hvert?

Lena Schrøder forteller at USA og Canada tradisjonelt er de to beste lagene i kjelkehockey, og at en nøkkelkamp i Paralympics blir møtet med Italia.

– Det må vi vinne om vi skal nå målet om bronsemedalje. Det er mange lag som vil kjempe om bronsen.

Når vi er med kjelkehockeylandslaget på trening i Bærum ishall, er Lena Schrøder – som den alminneligste ting av verden – i garderoben sammen med gutta.

– Det høres kanskje rart ut, men jeg er så vant til det. De er vant til meg, jeg er vant til dem. Men jeg dusjer alene da!

– Det hadde vært kjedelig å sitte alene. Å være med i garderoben er en del av lagfølelsen, sier østfoldingen.

– Landslagstreneren fleiper om det er mer ryddig, fordi jeg er der. Jeg liker at ting er på stell. Men kanskje blir det litt for mye av det gode, undrer hun.

Det kan gå tøft for seg i kjelkehockey. Det stopper ikke den eneste kvinnen på laget. Hun går til.

– Kjelkehockey er jo en kontaktsport. Det er mye taklinger.

Både hun og samboeren sitter altså i rullestol, uten at det hindrer dem.

– Vi bor i en helt vanlig leilighet. Jeg kan stå og gå litt, sånn at jeg rekke ting som står høyt og sånn. Bortsett fra det har vi ingen problemer.

– Hvor bra er Norge tilpasset for funksjonshemmede?

– Vi pleier gjerne å sjekke før vi skal et sted om det er heis og handikaptoalett og sånn. På offentlige steder med mye folk er det stort sett tilrettelagt. Men hvis du for eksempel skal rundt på Grünerløkka, er det ofte to trappetrinn opp. Noen bygger om, andre ikke, sier Lena Schrøder.

Ble hun tatt ut til Paralympics fordi hun er kvinne? Landslagssjef Espen Hegde svarer:

– Nei! Lena er vurdert som god nok. Hun var faktisk blant de 16 første vi nominerte, mens to menn senere er tatt ut.

– Hva kan hun bidra med?

– Uten å være stygg mot Lena: Hun betyr ikke mer enn andre. Men hun bidrar veldig med sitt gode humør og sitt taktiske hode.

Hegde er klar på at målet er å komme til semifinalen, som Norge gjorde også for fire år siden. Den gang endte det med 4. plass.

– Den hårete målsettingen nå er å komme til semifinalen – og så vinne én av de to siste kampene, sier Hegde.

Det betyr i så fall sølv eller bronse til kjelkehockeygutta … ops, kjelkehockeygutta + en kvinne.