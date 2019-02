RANGERS-LEGENDE: Norske Mats Zuccarello rundet 500 kamper for New York Rangers. Foto: Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mats Zuccarello scoret i sin 500. NHL-kamp

SPORT 2019-02-03T03:42:47Z

Men det holdt ikke til seier mot Tampa Bay Lightning. New York Rangers og nordmannen tapte 2–3.

Publisert: 03.02.19 04:42

I sin niende sesong for New York-klubben fikk Zuccarello sin 500. kamp i NHL – alle kampene som Rangers-spiller.

Drøyt åtte år etter at han satte en straffe i sin første kamp står 31-åringen nå med 111 mål og 232 assists på samvittigheten.

Etter en høst hvor det har vært mye snakk om at Oslo-gutten er på vei bort fra klubben, har Zuccarello hatt en skikkelig opptur de siste ukene.

Da han nylig serverte tre assists da Rangers slo Carolina Hurricanes ble han den europeeren med flest assists (nest sist, og tredje sist på pucken før scoring) i Rangers-historien med sine 227 + 20 i sluttspill.

Han passerte dermed sterke navn som svenske Anders Hedberg, tsjekkiske Jaromir Jagr og Marián Gáborík fra Slovakia. Amerikaneren Brian Leetch står med rekorden for flest i klubben, med vanvittige 741.

Zuccarello har tidligere sagt at han ikke har så mange år igjen på isen, og at tiden for en overgang slik sett kan være perfekt.

Klubben satser yngre, og de fleste med innsikt i klubben føler seg sikre på at han spiller et annet sted innen 25. februar, som er fristen for overganger i NHL denne vinteren. Kontrakten med New York Rangers går ut 1. juli denne sommeren.