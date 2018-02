TYSKLANDS 14 GULL: Disse fire vant gull for Tyskland i firerbob, og totalt står Tyskland med tre bobgull i Pyeongchang. I tillegg har tyskerne vunnet tre skiskyttergull, tre akegull, tre kombinertgull, ett hoppgull og ett kunstløpgull. Foto: Michael Sohn / TT / NTB Scanpix

Tyskland tidenes mestvinnende i et vinter-OL etter bobtriumf

Publisert: 25.02.18 04:12 Oppdatert: 25.02.18 05:35

SPORT 2018-02-25T03:12:29Z

Helt siden skøytegutta tok gull i lagkonkurransen onsdag, har det vært snakket om at de norske utøverne skulle overta tronen som tidenes mestvinnende i et vinter-OL fra Canada. Nå er det plutselig tyskerne Norge må overgå.

Det sørget Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Candy Bauer og Thorsten Margis for.

De utgjorde tyskernes firerbob, og natt til søndag kunne de juble for tyskernes 14. OL-gull i Sør-Korea foran Tysklands andrelag og Sør-Korea (delt sølv).

Ikke nok med det: gullet gjorde at Tyskland gikk forbi Norge som den beste nasjonen i Pyeongchang-OL - og også forbi Canada som tidenes beste i et vinter-OL.

Se medaljeoversikten her

14 gull er riktignok «bare» en tangering av Canadas gullfangst i Vancouver i 2010, men tyskerne har allerede to flere OL-sølv (ni mot syv) enn det de kanadiske utøverne maktet på eget land for åtte år siden.

Dermed troner Tyskland nå som tidens mestvinnende i et OL, i hvert fall enn så lenge.

Norge kan nemlig fortsatt overgå tyskerne, og premisset er ikke vesentlig endret foran kvinnenes tremil, øvelsen som avslutter OL i Pyeongchang.

Forskjellen er at et norsk gull på tremila gjør at Norge overtar tronen fra Tyskland, og ikke Canada.

OL-studio: Følg kvinnenes 30 km klassisk fra 07.15 her!

Med mindre tyskerne overrasker «alle» og slå OAR (Russland) i herrenes hockeyfinale. Da blir de umulig å hanskes med dette mesterskapet, og Norge må vente til Beijing i 2022 for en ny mulighet til å sette ny rekord.

OL-studio: Følg hockeyfinalen live fra 05.10 her!

PS! Norge har fortsatt tidenes medaljefangst i et vinter-OL . Den sikret alpinistene da de suste inn til bronse i mixed lagkonkurranse natt til lørdag .