Denne supersteinen fra Ulsrud senket Danmark

Publisert: 18.02.18 03:38 Oppdatert: 18.02.18 04:17

PYEONGCHANG/OSLO (VG) (Norge-Danmark 10–8) Norge-skip Thomas Ulsruds ujevne OL-spill fortsetter, men et kunststykke i 6. omgang ga Norge seier og fortsatt semifinalehåp for curlinggutta.

– Dette er julaften og 17. mai på en og samme dag!

Slik beskrev curlingkommentator Thoralf Hognestad på Eurosport Ulsruds prestasjon i avslutningen av den 6. omgangen.

Norges skip spilte steinen sin på en måte som slo ut to danske steiner på veien inn i boet da Norge ledet 5–3. Det sikret hele fire poeng til Norge i omgangen. Og med 9–3-ledelse kunne ikke det norske laget kaste bort seieren.

– Det var det vi planla. Det er små marginer. Når jeg treffer akkurat der, så går det, med et par centimeter andre veien ville Danmark sittet igjen med bestestein, sier Ulsrud til VG etterpå.

De neste omgangene falt imidlertid kvaliteten på Norges spill såpass mye at kampen ble ferdigspilt gjennom ti omganger. Ulsrud misset to klare steiner, danskene stjalt til sammen fire poeng mens Norge bare tok ett, men i tiende og siste omgang var det klart at Danmark måtte ta tre poeng fra Norge.

De klarte bare å ta ett, og dermed vant Norge en etterlengtet seier.

– Vi hadde kontroll på kampen, oppsummerer Norges skip - som innrømmer at OL til nå har vært «dårlig».

– Det er det sure; jeg føler de tre siste kampene at vi har spilt bra, men vi har likevel tapt. Vi snakket om det i garderoben i dag: Hva er det som skal til for å vinne her i OL, a? Fader så bra de andre har blitt, liksom. Men nå har vi i alle fall to seirer og tre tap, og spiller vi som i dag er det nok til å slå alle her ute. Ingen spiller 100 prosent, sier Ulsrud.

Sportssjef Pål Trulsen vurderte mulighetene før start overfor VG på plass i ishallen:

Med seks seirer og tre tap er man som regel i semifinalen. Fem seirer og fire tap gir tie break om rett til semifinalen. Norges Team Ulsrud måtte med andre ord slå Danmark, som var siste kvalifiserte lag inn i OL-turneringen.

Ulsrud medgir at laget bør vinne de fire neste kampene:

– Det er det jeg elsker med sport. Alle har en sjanse, og ingen er ute av denne turneringen. Men vi kan faktisk tåle ett tap til, for å få et ekstra omspill.

Nøkkelkampen nå blir antakelig mot Storbritannia med hensyn til semifinale eller ikke semifinale. Den går tirsdag klokken 1.05.