Hoppsjefen omtaler Johanssons to OL-bronser som en «oddssensasjon»

Publisert: 17.02.18 15:11 Oppdatert: 17.02.18 16:33

SPORT 2018-02-17T14:11:18Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) To konkurranser og to bronsemedaljer i OL for Robert Johansson (27). Det var det ikke mange som hadde spådd for ett år siden.

– Hvis du hadde satt pengene dine på det for ett år siden, så hadde du ikke giddet å drive som journalist nå, beskriver hoppsjef Clas Brede Bråthen overfor den norske pressen i Sør-Korea.

For premien for det oddsspillet hadde vært av det store slaget. Lørdag kveld vartet Johansson opp med to solide hopp i storbakkerennet, men måtte se seg slått av gullvinner Kamil Stoch og tyske Andreas Wellinger.

Med bronsemedalje også fra liten bakke, har 27-åringen også overgått egne forventninger.

– Men jeg hadde nok håpet på det og sett for meg bilder i hodet. Det har vært et fantastisk første OL for meg. Helt rått, sier Johansson til VG.



Med to svev på henholdsvis 137,5 og 134,5 meter sikret Johansson seg 275,3 poeng.

– Der er vi på pallen igjen! Det er den fjerde hoppmedaljen i dette OL. Det er strålende. Også den laginnsatsen da, sa Arne Scheie i VGTVs hoppstudio da bronsemedaljen var et faktum.

De norske hopperne har levd med et enormt forventningspress etter en svært god sesong. Det merket Johansson på nattesøvnen.

– (I går) er nok den natten jeg har sovet dårligst her. Jeg brukte lang tid på å sovne, stirret i taket og var varm. Så det var deilig å våkne i dag og komme igang med dagen.

Fakta Resultatliste storbakke menn: 1. Kamil Stoch, Polen: 285,7 poeng

2. Andreas Wellinger, Tyskland: 282,3

3. Robert Johansson, Norge: 275,3

4. Daniel-André Tande, Norge: 273,1

5. Johann André Forfang, Norge: 271,6

6. Michael Hayböck, Østerrike: 267,7

7. Karl Geiger, Tyskland: 267,6

8. Andreas Stjernen, Norge: 267,3

9. Richard Freitag, Tyskland: 260,0

10. Dawid Kubacki, Polen: 258,0

10. Peter Prevc, Slovenia: 258,0

10. Ryoyu Kobayashi, Japan: 258,0

Men selv om spenningen gikk ut over nattesøvnen, trives bronsevinneren med favorittstempelet. Det tar også Norge med seg inn i lagkonkurransen mandag.

– Det å ha forventningspress har egentlig vært ganske deilig, fordi det har jeg håpet at jeg skulle få. Jeg har følt meg bra siden jeg kom hit og gått rundt og smilt. Selv om det har blåst mye, har det virket som sol for meg, sier Johansson.

Daniel-André Tande fulgte på fjerdeplass, Johann André Forfang på femte og Andreas Stjernen på åttendeplass. Da en norsk journalist lurte på om «kun» en bronsemedalje føltes som en skuffelse for hoppsjefen, fleipet han tilbake.

– Ja, jeg tar min hatt og går, gliste han og rev av seg lua til latter fra de 6–7 norske journalistene.

Han medgir at landslagsledelsen for ett år siden hadde litt mer tro på Johansson enn bookmakernes odds tilsa.

– Det Robert leverer her er helt unikt. Hvor mange er det som har tatt medalje i både stor og liten bakke med det norske flagget på brystet. Det er ikke så himla mange. Det er en helt fantastisk prestasjon, sier Bråthen.

Nordmennene hoppet svakere i den første omgangen, og det tror sjefen skyldes nerver.

– Jeg tror gutta var ganske nervøse. De fleste var litt for aggressiv i gjennomføringen og da blir det litt for anspent. Men hele laget klarer å hente seg inn i annenomgang.

Irritert Tande hoppet seg opp

I tillegg ble det en solid opptur for Daniel-André Tande i finaleomgangen. Han virket nærmest sjanseløs etter den første, men hoppet seg opp 11 plasser da det hele skulle avgjøres. Tande endte til slutt på fjerdeplass.

Men selv var han mest irritert over at førsteomgangen ble en skuffelse med kun 131 meter.

– Bare litt småirriterende at man ikke gjør sånn i førsteomgang også. Men herregud, fjerdeplass med ett bra skihopp skal man ikke kimse av, sier han.