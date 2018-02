POPULÆR: Gus Kenworthy. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Han hylles for homo-kyss i OL

Publisert: 19.02.18 00:30

Et lite kyss foran slopestyle-finalen søndag har gitt store overskrifter. Gus Kenworthy (26) var sjanseløs mot Øystein Bråten – men har fått mer omtale enn nordmannen.

For fire år siden våget ikke amerikaneren – den gang sølvvinner i slopestyle – å vise at han er homoseksuell i OL i Russland.

Ett år senere fortalte han om sin legning i et ESPN-intervju, og foran søndagens finale i slopestyle kysset han sin kjæreste. Det han imidlertid ikke ante, var at kysset med Matt Wilkas gikk ut på tv-skjermer over hele verden.

– Jeg visste ikke at det ble vist på TV, sa 26-åringen ifølge NBC.

– Men jeg synes det var fantastisk. Jeg ville gjerne ha gjort det i forrige OL, men jeg var for redd. Så dette er utrolig.

Allerede da Kenworthy kysset kunstløperen Adam Rippon, også han homoseksuell, på åpningsseremonien, ble det overskrifter.

I USA Today blir Kenworthy (som måtte nøye seg med 12. plass i konkurransen som norske Øystein Bråten vant) og Rippon hyllet:

– Gus Kenworthy forlater Pyeongchang-OL tomhendt, etter som han ikke landet et run i finalen. Men hans hjerte er fullt, fordi han gjorde noe mye større enn sport. I utviklingen av holdninger til homofile og lesbiske, vil Kenworthy og Adam Rippons deltagelse være et vannskille, skriver avisen.

– De er de to første åpent homofile deltagerne for USA i De olympiske leker, ifølge USA Today.

– Dette er positivt. Det er stort. Eksponeringen er en fin ting for samfunnet vårt, sa kjæresten Wilkas.

LHBT-aktivisten Tyler Oakley sier til Yahoo Sports:

– At Gus kysser kjæresten åpent, stolt, full av kjærlighet, uten å prøve å skjule det, betyr mye.