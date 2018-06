Lørdagens travtips: To sjansebankere i V75

TOMMEL OPP: Magnus Teien Gundersen kan forhåpentligvis glise etter V75-innledningen, hvor han styrer storfavoritten Tortuga Bi. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med to bankere innledningsvis, men det hefter usikkerhetsmomenter ved begge.

Tortuga Bi vinner V75-innledningen om hun blir kjørt i tet, men treneren ser helst at det blir et ryggløp.

– Tortuga Bi har blitt sittende fast med alt igjen i sine to siste starter, etter å ha radet opp fire seirer. Nest sist var hun unnskyldt. Da ble hun overflydd og fikk aldri sjansen. Sist ble hun defensivt styrt ned i lederrygg og fikk aldri luken. Velger man samme taktikk igjen, kan det bli reprise, noe jeg frykter. Jeg håper man kjører for å vinne, og da er sjansene størst fra tet, selv om hun kan bli veldig hissig underveis, sier Olsbu.

Han lar også Bossum Faksen stå ugardert.

– Mjølnerød-traveren har vunnet fire av fem løp hittil i år og 12 av 20 hittil i karrieren. 8-åringen møter overkommelig selskap, men står i bakspor på tillegg. Da sier det seg selv at han ikke kan ha for mye heft underveis, for ikke å rekke frem. Men uten uten for store trafikkproblemer, skal det være en fin sjanse igjen. Først og fremst Rådim Faksen og T.B.'s Trøllgutt i mot, varsler Olsbu.

Langt mer åpent er det i hovedløpene, Holm Holmsens, Ole Uttisruds og Per Rakkestads minneløp, hvor jeg garderer bredt. Han setter henholdsvis L'Amour Bonanza, Galileo og Floris Baldwin knepent først i de løpene.

Dagens banker:

Tortuga Bi (V75-1) vinner om hun ikke blir sittende fast, som hun har gjort i sine to siste starter. Vant fire strake løp før det.

Dagens luring:

Jet Voice (V75-6) står til for et fint ryggløp. Viser han seg fra sin beste side, kan han speede inn til seier.

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

V75-1 (2140mv)

1 TORTUGA BI

6 Luxury Tile

3 In Håleryd

8 Merles Simone

10 Charisma K.W.

7 N.Y. Diamond In The Sky

4 Delicious Dream

5 Invicta

9 Dream On Plush

2 Global Rising

Løpet

Jeg tar sjansen på å la Tortuga Bi stå ugardert i dette hoppeløpet, men frykter hun kan bli passivt kjørt igjen.

Favoritten

Tortuga Bi innledet norgeskarrieren på beste måte med fire overlegne seirer. Nest sist var hun knallhardt ute i et V75-løp under OGP-helgen. Da ble hun overflydd og ble sittende fast med alt igjen som toer bak Stickittothem. Sist ble hun imidlertid passivt kjørt. Hun gikk ned i rygg på lederen og ble sittende fast med alt igjen. Hoppa er hissig av seg, og treneren vil gjerne ha rygg på ny. I så fall blir det bingo for spillerne igjen. Kommer åpningen, er det trolig snakk om en vinner, men hun kan fort bli sittende fast igjen. Jeg må uansett ta sjansen i en vanskelig omgang. Fra tet taper hun neppe, selv om hun er hissig underveis.

Outsiderne

In Håleryd går gode løp hver gang. Ble tredje bak gode Gento og Laser Tile sist, dog klart slått. Knep seieren fra sistnevnte etter et perfekt løp i lederrygg gangen før. Med rett ryggløp kan hun ende blant de tre igjen.

Luringen

Luxury Tile tapte kun for gode Forever Peace nest sist. Var god til seier sist etter et perfekt løp i annet utvendig. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og kan muligens ta føringen. I så fall stiger sjansene. Sitter favoritten i sekken igjen, kan hun holde unna.

Startsiden

Tortuga Bi kan løse bra, men kan bli overflydd av Luxury Tile.



V75-2 (2140mv)

15 BOSSUM FAKSEN

5 Rådim Faksen

14 T.B.'s Trøllgutt

11 Tekno Teddy

1 Hauan Hera

4 Vik Jet

10 Troll Ronja

6 Valle Max

7 Brenne Balder

13 Lykkje Embla

2 Kaptein

9 Ty Svarten

8 Briljant

12 Emil

3 Ejo Blesa

Løpet

Bossum Faksen kan runde alle i grunncupen.

Favoritten

Bossum Faksen er en vinnerhest. Hittil i år har han vunnet fire av fem starter. Totalt har han seiret i 12 av 20 forsøk. Står sjanseartet til i bakspor på tillegg, men kan runde til seier igjen.

Outsiderne

T.B.'s Trøllgutt tok en velfortjent og enkel seier i V76 sist. Gikk en strålende opphening til annen etter galopp nest sist. Trippelaktuell.

Luringen

Rådim Faksen var solid toer bak 3-årstalentet Møller Tor tross galopp og tillegg sist. Fortjener en seier etter fire strake annenplasser.

Startsiden

Alle på strek kan løse fint. Åpent.

V75-3 (2140ma)

12 L'AMOUR BONANZA

6 ARK BORN AS TWIN

5 GONZALES B.R.

4 DONTGIVEME CHOCOLATE

1 NEXT GAME

8 HAPPY FEET

10 Logical Mystic

11 Eddie Arctous

2 Folsom Line

3 Laylock Classic

9 Cosmic Carpenter

7 Hearthammer

Løpet

Meget åpent i Holm Holmsens minneløp.

Favoritten

L'Amour Bonanza ble noe passivt styrt sist. Feilet som toer på oppløpet, men hadde uansett ikke slått Logical Mystic som fikk dirigere i tet. Var veldig god til to strake seirer før det. Blir kuskeforsterket, men står sjanseartet til spormessig. Men blir det tøff kjøring i front innledningsvis, kan han runde alle.

Outsiderne

Gonzales B.R. vant fra tet tross en 1.09,5-åpning sist. Med samme innsats og det klaffer med reisen, kan han ende blant de tre.

Luringen

Ark Born As Twin avsluttet flott til annen bak ubeseirede Ourastile i V75 i Bergen sist. Eilefsen-traveren blir kuskeforsterket med Midtfjeld nå, og med posisjonsklaff kan han absolutt vinne.

Startsiden

Nr. 1,4,5,6,7 og 8 løser alle bra. Nr. 1,5 eller 6 til tet?



V75-4 (2140ma)

2 GALILEO

5 WILL PRINSEN

4 PAVE FAKS

9 ÅDNE ODIN

10 TROLL SOLEN

7 VALLE MATTIS

12 Steinfaks

8 Solør Svarten

6 Tripssson Ø.K.

3 Villas Cato

1 Mjølner Komet

11 Tojo Prinsen

Løpet

Flere med vinnersjanse i Ole Uttisruds minneløp.

Favoritten

Galileo har perfekte forutsetninger. Ble sjette fra køen sist, men står 20 m bedre til kontra Will Prinsen som vant det løpet. Gangen før feilet han som firer på oppløpet i et løp Odd Herakles vant foran Lannem Silje. Både spor- og grunnlagsmessig står han perfekt til i dette tidsløpet. Flåten-traveren kan ta en etterlengtet og fortjent seier.

Outsiderne

Will Prinsen, fjorårets Derby-vinner, har fulgt opp med stil og imponerer hver gang. Har vunnet fire av sine fem siste starter. Tok en knepen, men sterk seier i et langløp sist. Gangen før vant han lett etter å ha overtatt i annen sving. Vant på raske 1.22,9 da og skal regnes igjen.

Luringen

Pave Faks var mesterlig treer bak gode Odd Herakles og Lex Lodney i Trøndelagspokalen sist. Holder han seg til rett gangart, skal han ikke avskrives.

Startsiden

Ikke så mange startraketter i første rekke. Solør Svarten er kjapp, men står langt ute. Kanskje kan Galileo sitte tidlig i tet. Valle Mattis og Villas Cato er heller ingen sinker, om det kjøres fra start.



V75-5 (2140ma)

4 NORA NOARK

6 Logical Elegance

12 Dreamy Queen

2 Lakeside Cassie

1 Circe des Emois

7 Photoshoot O.S.

11 Aspire

8 A. Priori

3 Precious To Me

10 Escaped

9 Xandria

Løpet

To hester peker seg ut i hoppedivisjonen. Om de ikke kjører hverandre i "hjel", vinner en av dem.

Favoritten

Nora Noark har vært som forvandlet og vært fantastisk god i år. Sist holdt hun farten flott til fjerde fra dødens. Nest sist avsluttet hun fort fra køen til tredje bak gode Royal Baby og Balaine. Imponerte med fire strake seirer før det. Tredje sist vant hun lett tross en 1.10-åpning, dog på sprint. Hesten som blir trent av den ferske norgesmesteren for travkusker, Hans Christian Holm, er kjapp fra start. Og kommer hun seg til tet uten å bruke for mye krutt, kan hun absolutt vinne igjen. Men hun risikerer å få Logical Elegance over seg.

Outsiderne

Dreamy Queen feilet seg bort direkte sist. Avsluttet flott fra køen til tredje nest sist. Tapte for Nora Noark både tredje og fjerde sist, men kan muligens yppe seg, om det blir villmannskjøring i front.

Luringen

Logical Elegance er ubeseiret på sine tre seirer i år og har vunnet åtte av 20 løp hittil i karrieren. Hun er lynrask fra start og kan yppe seg mot favoritten på startsiden. Og kommer hun seg til tet, sitter hun med de beste kortene.

Startsiden

Nora Noark og Logical Elegance kjører om føringen.



V75-6 (1640ma)

10 FLORIS BALDWIN

9 JET VOICE

1 HICKOTHEPOOH

5 BRITISH STEEL

12 Valokaja Hindø

7 Flirtin Beach

11 No Limit L.A.

3 King Royal

6 Mymanyyouare

2 Conquestador B.R.

8 Wizard Of Ousse

4 Gigant Super

Løpet

Seks hester kan rekke i Per Rakkestads minneløp.

Favoritten

Floris Baldwin har vært fantastisk i i Trond Anderssen-regi. Tok en sterk seier fra dødens i V75 sist. Er hardt ute grunnlagsmessig, men kan likevel vinne.

Outsiderne

Hickothepooh, Florin Baldwins stallkamerat, går gode løp hver gang. Kan forsvare sporet og kan holde helt inn, om han ikke blir alt for hissig. På sprint kan det gå bra.

Luringen

Jet Voice feilet seg bort sist. Var god til to strake før det. Står til for et fint ryggløp. Da kan han spurte veldig fort til slutt.

Startsiden

Hickothepooh kan bli utfordret av British Steel.



V75-7 (2640ma)

6 ROFSTAD ODIN

7 GARLI MOE GARLIN

8 BRÅTNESFAKS

4 BOKLI RAPP

5 VETLE PETTER

9 Eidshaugdjerven

12 Mjølner Fokus

2 Tyri Loke

10 Mjølner Tore

11 Maks Mollyn

1 Sikvelands Svarten

Løpet

Seks syv-hester kan vinne kaldblodscupen.

Favoritten

Rofstad Odin har hatt en imponerende sesong med åtte seirer på ni forsøk, men det er ikke gitt at han vinner igjen. Garberg-traveren møter tøffere lag enn noensinne. Jeg gir ham et knepent favorittstempel.

Outsiderne

Garli Moe Garlin var solid toer bak Valle Mattis og var helt nede på 1.22-tallet sist. I årsdebuten nest sist var han overlegen, dog i billig lag. Står langt ute på vingen, men feilfritt og med klaff er det ikke umulig.

Luringen

Bråtnesfaks er nok den beste hesten, men formen er noe usikker. Feilfritt og om han viser seg fra sin beste side, står han ikke tilbake for noen. Men sporet er også sjanseartet.

Startsiden

Noe åpent. Tyri Loke er flink ut. Garli Moe Garlin og Rofstad Odin vil trolig prøve seg litt.



NØKKELTRENEREN:

Navn: Jens Kristian Brenne

Alder: 34 år

Antall seirer som travtrener: 80

Brennes kvalitetstall

Jens Kristian Brenne er en av fem aktive travtrenere tilknyttet lørdagens V75-bane, Momarken. Men i motsetning til sine kolleger, kjører ikke 34-åringen løp. I stedet seler han ut vinnere med jevne mellomrom. Lørdag melder han muligheter med Hauan Hera og Happy Feet.

V75-1: - Jeg setter Luxury Tile først. Av den grunn at jeg tror hun får tet, siden kretsen rundt favoritten Tortuga Bi signaliserer ryggløp. Kan være nok med de to.

V75-2: - Den beste hesten er Bossum Faksen . Men han står krevende til og må rundt mange. Derfor har jeg litt tro på min egen Hauan Hera , som holder toppform og som kan lede veldig lenge. T.B.’s Trøllgutt skal også regnes på sin flotte form.

V75-3: - Veldig åpent, med Gonzales B.R. som knepen favoritt. Han var god sist og er så rask fra start, at han kan overfly Next Game til tet. Da kan mye vært gjort. Min egen Happy Feet er også aktuell, tross et dårlig spor. Hun er i toppform og kan speede veldig fort etter ryggløp. Eddie Arctous imponerte sist og kan slå til med klaff bakfra.

V75-4: - Han vinner stort sett hver gang, Will Prinsen . Men nå er motstanden tøffere. Får garantert kamp av hester som Tripsson Ø.K. , Solør Svarten og Valle Mattis .

V75-5: - To hester skiller seg litt ut. Logical Elegance og Nora Noark har vunnet flere løp i år. Den av de to som kommer best til, er fort vinneren. Luringen er Circe des Emois fra sitt fine spor.

V75-6: - En Hickothepooh i tet blir vond å slå. Mer sjanseartet om British Steel overflyr ham. Floris Baldwin og Jet Voice er to veldig gode hester som må strekes.

V75-7 : - Rofstad Odin har imponert stort. Møter to-tre bra, men jeg tror han vinner igjen.