EN EKSTRA LAGVENNINNE: Maiken Caspersen Falla er på samling med det slovenske landslaget. - Det slovenske laget består av fire damer og tre herrer, jeg er med som en ekstra lagvenninne, sier Falla. Her er hun fotograftert på Sognefjellet i mai. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Falla savner noe i Norge - trener med rivalene

Publisert: 13.07.18 13:38

SPORT 2018-07-13T11:38:13Z

Maiken Caspersen Falla (27) har savnet hurtighetstrening på det norske laget, nå får hun perfekt matching på samling med Slovenia.

Falla bruker ti julidager sammen med Katja Visnar og resten av det slovenske laget for å få enda mer fart inn i kroppen foran en ny VM-sesong.

– På hurtighet og sprint får jeg ikke mer matching enn med Katja. Jeg har savnet det litt på det norske laget, sier Falla til VG.

Mens Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg er på samling i USA, så velger altså Falla samling med rivalene.

Mer fokus på sprint

27-åringen er VM-og OL-mester på sprint . Treningssamlingen foregår på 1300 meter på skiskytterstedet Pokljuka i Slovenia.

– Det er mer fokus på sprint her. Vi har hatt to sprintøkter på en samling, det hadde vi ikke fått i Norge, så jeg har savnet duellene på trening. Man må utfordres i duellene om sommeren også, sier Falla.

Hun legger til at med Ole Morten Iversen som ny landslagstrener , så er planen for sprintøkter på det norske laget doblet til Fallas glede.

Hun har hele 16 verdenscupseirer på sprint. Falla kjenner Ola Vigen Hattestad (36) og samboeren Katja Visnar (34) godt, siden de har bodd mellom Sjusjøen og Lillehammer i flere år.

Hun var på besøk hos langrennsparet i Bled før samlingen startet.

Norsk landslagstrener

Hattestad la opp tidligere i år, og har nå blitt assistenttrener for de slovenske langrennsløperne.

– Jeg visste treningen ville bli bra. Vi har fem uker uten noe opplegg med landslaget, da var det fint å komme hit. Sprintøkter vanskelig å trene alene, og på 3–4 timers turer får jeg selskap og følgebil, maten blir servert. Det er veldig bra, sier Falla.

Men selv om hun har meritter de slovenske rivalene bare kan drømme om, så ville de ikke være med på en styrkeøkt de norske bruker ledet av Falla.

– De ønsker å kjøre sitt eget opplegg, sier Falla.

– Hva er den største forskjellen på treningen til det slovenske og det norske landslaget?

– De trener veldig bra her, men jeg vet ikke hva de gjør resten av året. De er mer vant til å bli styrt, de blir mer fortalt hva de skal gjøre. I Norge er treneren mer en støttespiller, svarer Falla.

– Er det andre påfallende forskjeller?

- I Norge spiser vi hele tiden. Det gjør de ikke her. Her spiser de stor frokost, stor lunsj og stor middag. Men Ola prøver å få inn litt mellommåltider nå. Stemningen er den samme, det er prat og latter, svarer Falla.

Neste konkurranse for de norske langrennsløperne er Blinkfestivalen i Sandnes som starter 1. august.