Kveldens travtips: V76-banker bedre enn raden

Publisert: 04.07.18 12:48

SPORT 2018-07-04T10:48:05Z

Flashing Boko er langt bedre enn det resultatraden viser. Vallaken innehar stor kapasitet og er mer enn god nok feilfritt. Flashing Boko kan absolutt vinne på Kongsvinger sin årlige V76-kjøring.

I fjor leverte Aarskog-traveren mange sterke løp.

– Flashing Boko tok han fem seirer og fire annen på 13 starter og imponerte. Gikk blant annet radige 1.10,8. I år har det blitt mager uttelling med kun en annenplass på sine fem forsøk. 6-åringen kommer ut med ny skoning nå og kan absolutt slå til. Treneren er stor optimist, varsler VGs travekspert, Anders Olsbu.

Dagens banker:

Flashing Boko (V76-5) er meget bra på sitt beste og kan vinne om han viser det.

Dagens luring:

Ridolini Park (V76-1) var god til fjerde på 1.12,0 full vei sist. Det er enklere i mot nå.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 108 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1584 kroner

V76-1 (1600ma)

6 WINMECREDIT

2 ROCKNROLL FI

9 RIDOLINI PARK

4 Macho Look

——————————

5 El Toro B.R.

7 Mymanyyouare

1 Petter Rags

3 Big City Rambler

8 Quel Bourbon

Løpet:

Tre-fire hester kan rekke i V76-innledningen.

Favoritten:

Winmecredit fikk maks bak Ultimate Photo og Valokaja Hindø sist og var klart slått. Hamre-traveren som har blitt elleve år er ikke like hvass som han var, men han møter i alle fall langt enklere lag enn vanlig. Vallaken kan løse meget bra fra start og kommer han seg først foran, blir han vrien å fange. Uansett skal ha regnes tidlig i dette selskapet.

Outsiderne:

Rocknroll Fi er blitt operert i framknærne og kommer ut etter pause. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Men 8-åringen er meget bra på sitt beste og har en fin utgangsposisjon. Braathen-traveren er kjapp fra start og kan være med i tetkampen. Er formen på plass skal han regnes blant de tre, vel og merke feilfritt.…Macho Look ble hindret i siste sving sist, men hadde ikke allverden å by på oppløpet. Manglet rom til slutt nest sist, mens han var god toer bak Uzo Josselyn tredje sist. Med rett ryggløp, kan han avslutte fort. Men han møter noen gode.

Luringen:

Ridolini Park hadde mageproblemer nest sist og var unnskyldt. Gangen før satt han fast, mens han sto på flott etter startgalopp femte sist. Sist ble han fjerde bak Donatomite og Pingus Vang i V75, dog klart slått. Men Høitomt-traveren gikk tross alt 1.12,0 over full distanse. Står til for et fint ryggløp og kan slå til.

Startsiden:

Rocknroll Fi og Winmecredit kjører trolig om føringen.



V76-2 (1600ma)

9 H.C. BLESEN

2 ALM ANDAMAN

——————————

4 Voje Eld

7 Kringlers Balder

8 Tronmar

11 Øyans Storm

1 Børke Balderina

5 Stjerne Lykke

3 Stålvilma

12 Torø Jo

10 Lea R.B.

6 Finnskog Diva

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut.

Favoritten:

H.C. Blesen har utviklet seg flott og har vært god til tre strake seirer. Sist sto han i spor tolv, men løste veldig bra og satt faktisk i tet etter 400 meter. Holdt greit unna for Lex Spika da. Gangen før vant han knepent tross galopp på vei mot tet. Tredje sist tok han en sterk seier etter siste 1100 meter i dødens. Står i annen rekke bak bilen, men kan få en fin start i rygg på raske Alm Andaman. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Voje Eld slapp til H.C. Blesen etter 400 meter sist og fikk siden maks på fjerde. Han rapporteres veldig fin i trening og kan være nærmere favoritten nå. 4-åringen er kjapp og sjansene stiger nok fra tet. Men jeg synes først og fremst at han er trippelaktuell.

Luringen:

Alm Andaman går gode løp hver gang. Sist valgte kusken feil fil på oppløpet. Ellers hadde han vært med lenger fremme.Gangen før var han overlegen fra tet. Lysgård-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien, om han først kommer seg foran. Men det er flere som er ute etter den posisjonen.

Startsiden:

Alm Andaman, Voje Eld, Stjerne Lykke, Kringlers Balder og Tronmar kan alle løse fort.



V76-3 (1600ma)

4 TITO

3 SOLVA

——————————

1 Nito Faxa

10 Jarli Sota

2 Jo Blessen

6 Kile Balder

7 Væskinge Anna

11 M.H. Sylvia

5 Børke Sindy

9 Skib Viktor

12 Brevik Juli

8 Timona Ø.K.

Løpet:

Jeg streker for to hester igjen, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Tito har vunnet seks av 13 starter og har vært på trippelen i ti av disse. 10-åringen har hatt mye helseproblemer og er sparsomt startende. Bugge-traveren er lynrask ut og sikter normalt inn føringen. Viser han seg fra sin beste side, kan han lede hele veien. Men han er ikke helt til å stole på.

Outsiderne:

Nito Faxa var veldig positiv sist. Hun ble til overs innledningsvis og ble bakket ned i femte innvendig. Avsluttet fint etter sen åpning, selv om det ikke ble premie. Står til for et fint løp og er aktuell blant de tre. Nest sist tapte hun kun for gode hester som M.H. Herkules og Rådim Faksen.

Luringen:

Solva har gått fine løp i det siste og står fint til spormessig. Sprint er nok ingen fordel, men det lange oppløpet er et pluss. Feilfritt kjemper hun normalt i toppen igjen.

Startsiden:

Tito og Børke Sindy er meget raske ut.



V76-4 (1600ma)

1 LOGICAL NORA

10 MIKKEL H.R.

2 VIKING NOSTO

——————————

3 Tayno Longlegs

5 Concon W.

6 Sunny Cru

8 Black Symphoic

7 Memphis Tennessee E.P.

11 C.C. Dobilas

9 Mookie May Kri

Løpet:

Tre-fire hester gjør normalt opp her.

Favoritten:

Logical Nora sto vrient til i spor tolv på Klosterskogen sist og kunne ikke gjøre seg gjeldende. Holdt bra til fjerde nest sist etter en knalltøff åpning. Var god til seier foran Brage Hindø nest sist. Blakkestad-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien.

Outsiderne:

Mikkel H.R. fikk et fint løp i annet utvendig og avgjorde enkelt i Brenne-debuten sist. Kan være ytterligere skjerpet med det løpet i kroppen. Blir det tøff kjøring i front, kan han yppe seg.

Luringen:

Viking Nosto har ikke startet siden i fjor høst, men gikk et flott prøveløp. Rapporteres også fin i trening og kan slå til på direkten. En stor outsider som har vunnet fire av sine tolv starter hittil i karrieren.

Startsiden:

Logical Noro forsvarer trolig sporet.



V76-5 (1600ma)

4 FLASHING BOKO

——————————

6 Kick Off Classic

5 Rainbow Bonanza

12 Standing Ovation

7 Chellas Girl

1 Flirtin Superb

11 Cantab G.T.

2 Noss Jetta

10 Thai Passion

9 Deweydefeatstruman

8 Tayno Dream

3 Ønas Julius

Løpet:

Flashing Boko blir en sjansebanker.

Favoritten:

Flashing Boko har feilet i begge sine siste travritt, henholdsvis under Elitlopps- og Oslo Grand Prix-helgen. Tapte kun knepent i et travritt på 1.12,8 fra dødens gangen før. Vallaken var mektig da han travet 1.10,8 i fjor og skal ikke være dårligere nå. Hesten kommer ut med ny skoning. Viser han seg fra sin beste side, blir han tung å stå i mot.

Outsiderne:

Rainbow Bonanza er bra fra start og vokser en klasse der. Skulle han komme foran uten at åpningen blir for tøff, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Luringen:

Kick Off Classic feilet direkte i V75 sist, men kom flott tilbake etter trafikkproblemer og ble sjette. Gode Arsenal vant det løpet. Gangen før avsluttet han fort til annen bak Prince Tanic i Sverige. Trond Anderssen-traveren vinner snart løp.

Startsiden:

Flirtin Superb, Ønas Julius, Flashing Boko, Rainbow Bonanza og ikke minst Chellas Girl er meget raske ut. Noe åpent. Ønas Julius skal nok uansett ha ryggløp.



V76-6 (1600ma)

1 ALM NAGANO

4 SOLKONGEN

6 HVALSTAD ODIN

8 BEST RUGGEN

11 LYKKJE TVEITEN

2 HOVS FRØYA

——————————

9 Kolbu Jonatan

12 Blessomen

3 Sol Faksa

7 Ingerø Mari

5 Teo

10 Løvland Spøken

Løpet:

Halve feltet kan rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Alm Nagano vant greit fra tet sist. Er kjapp fra start, men har flere raske utvendig. Skulle han komme seg foran, uten at åpningen blir for tøff, kan det holde helt inn. Uansett er han sikret et fint løp.

Outsiderne:

Hvalstad Odin var med på en tøff åpning 1.22-åpning sist. Han holdt lenge, men måtte nøye seg med fjerde, kun knepent slått fra tredje. Ikke ueffen med rett reise.

Luringen:

Solkongen holder sin flotte form. Ble sjette med to galopper sist. Vant etter å ha overtatt føringen etter 500 meter gangen før. Sagholen-traveren er kjapp fra start, og skulle han komme seg foran, stiger sjansene.

Startsiden:

De fire innerste gjør trolig opp om tet. Hvalstad Odin er heller ingen sinke.



V76-7 (3000mv)

5 PERILLAT

14 Da Vinci B.R.

9 Goeie Gozer

6 The Secret Light

8 Enjoythefuture S.C.

10 St. Raphael Decoy

4 Umido Petral

13 Javier Palema

3 Glazier's Support

12 Gary Hoist

7 Creek's Brave

——————————

1 Unbeatable

2 Rasken Q.C.

15 Lass Labero

Løpet:

Perillat eller mange er spørsmålet i langløpet.

Favoritten:

Perillat feilet direkte sist. Var god til tre strake annenplasser før det og har vist at han takler distansen.

Outsiderne:

Goeie Gozer har galoppert mye i det siste, men er god nok for å kjempe langt fremme feilfritt og på sitt beste.

Luringen:

Da Vinci B.R. gikk en bra langspurt til tredje fra køen sist. Har dobbelt tillegg, men kan runde fleste uten for mange skjær i sjøen.

Startsiden:

Glazier's Support, Umido Petral og Perillat er best i gang.