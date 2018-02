Sagen om Lundby-gullet: – Det største som har skjedd norsk kvinnehopp

Publisert: 12.02.18 22:25

SPORT 2018-02-12T21:25:06Z

Anette Sagen mener Maren Lundbys OL-gull er det største som har skjedd norsk kvinnehopp gjennom tidene. Men ifølge Sagen var det ikke en selvfølge at det var nettopp skihopper multitalentet Maren Lundby skulle bli.

– Dette er absolutt det største som har skjedd i norsk hopp for jenter. Det var helt ubeskrivelig å se Maren ta det gullet. Jeg er veldig stolt, og det at hun klarte å takle presset er fantastisk, sier Anette Sagen til VG om OL-gullet til Maren Lundby.

Maren Lundby har vært den suverene eneren på kvinnesiden i hopp denne sesongen. Mandag taklet hun det enorme presset hun har hatt på seg da hun fløy ned til Norges første OL-gull i hopp for kvinner.

– Det er veldig viktig for norsk hopp at hun tar et OL-gull. Jeg håper det er mange jenter som sitter og tenker at de vil bli som Maren Lundby. Dette kan vi se gevinsten av om 10-15 år, sier Sagen.

– Kunne blitt god i alle idretter

– Det har vært veldig gøy å se utviklingen hennes. Helt fra første gang da hun var veldig sjenert. Hun sa ikke så mye, og var litt forsiktig. Hun var veldig jordnær, og det er hun fortsatt. Men nå er hun mer utadvendt, og hun har jobbet fryktelig hardt i mange år. Hun er ekstremt dedikert til hoppsporten, sier Sagen.

Til tross for at Lundby begynte å konkurrere for Norge allerede som 12-åring, var det ifølge Sagen ikke nødvendigvis bare skihopper den olympiske mesteren kunne blitt. Hun beskriver Lundby som et multitalent, og var redd for å «miste henne» som skihopper da hun først begynte å konkurrere med landslaget – fordi hun var god i alt annet også.

– Hun var god i alt, og spesielt fotball. Vi snakket mye om at vi ikke måtte miste henne til fotballen, men at hun måtte bli skihopper og ikke begynne med en annen idrett. For hun kunne sikkert drevet med, og blitt god i, alle idretter, forteller hun.

Håper på stor bakke

Etter kun én konkurranse er OL over for de kvinnelige skihopperne. De får ikke konkurrere i stor bakke som de mannlige utøverne. Etter OL-gullet sa Lundby at hun håper IOC vil la også jentene hoppe i stor bakke neste OL.

– Den uttalelsen støtter jeg Maren 100 prosent i. Jeg skulle ønske jeg kunne se hun fly i den store bakken også i år, men sånn er det dessverre ikke. Vi får håpe det skjer veldig snart, sier Sagen.

– Hva med neste OL?

– Det er lov å håpe. Men jeg tror de kommer til å legge til mixed først, svarer den tidligere skihopperen.