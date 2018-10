Vipers tapte etter kjempetabbe i siste sekund

2018-10-14

( Ferencváros -Vipers 27–26) Vipers hadde aldri vunnet en bortekamp i Champions League. En supertabbe gjorde at det ikke ble seier denne gangen heller.

Vipers hadde matchball da de gikk i angrep med 30 sekunder igjen å spille på stillingen 26–26.

Men supertalentet Henny Reistad sentret rett i hendene til en motstander som tok bena og ballen fatt - og kontret inn seiersmålet i siste sekund.

Jevnt

Det ble en jevn kamp etter pause. Hjemmelaget hadde kontroll i 1. omgang, og det ungarske laget ledet 17–14 til pause.

Ti minutter ut i 2. omgang ledet hjemmelaget med fire mål. Så våknet gjestene fra Norge virkelig og reduserte til 23–22. Da tok hjemmelaget timout. Treneren hadde åpenbart mye på hjertet.

19 minutter ut i 2. omgang satte Linn Jørund Sulland en straffe i mål, dermed var utligningen på plass. Så tok Vipers ledelsen.

– Jeg vil ikke si at det er en sensasjon, til det er Vipers et for godt lag. Men det vil være en stor prestasjon å vinne i denne hallen, det er ikke alle forunt, sier TV-kommentator Frode Scheie på Viasat etter scoringen.

Mange utvisninger

Henny Reistad satte inn sin andre scoring etter flyver da hun utlignet til 26–26. Hun scoret også 1. omgangs siste mål på spektakulært vis.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad ga også klare beskjeder. I neste timeout ba han spillerne innstendig om å unngå utvisninger.

Vipers fikk åtte tominuttere. Hjemmelaget tre.

Hjemmelagets supportere skapte ordentlig stemning på tribunen. Sang og trommer ga et ordentlig lurveleven.

– Ingen kamp er avgjort på forhånd, og hvis Vipers har en maks dag så kan de selvsagt vinne, men da må de en del hakk opp fra kampen mot Bietigheim, sa Scheie til Fedrelandsvennen før kampen.

Ferencváros tapte 36-31 mot CSM Bucuresti i første kamp, mens Vipers spilte uavgjort 27-27 mot Bietigheim.

Ferencváros har nådd kvartfinalen i Champions League de tre siste sesongene.

Vipers møter CSM Bucuresti i Kristiansand lørdag 20. oktober.