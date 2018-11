VM-KLAR: Magnus Carlsen, her fotografert under VM i lynsjakk, forbereder seg nå til møtet mot Fabiano Caruana i VM i sjakk. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Søsteren frykter Carlsen legger opp ved VM-tap

Søsteren frykter at Magnus Carlsen (27) kan komme til å legge opp dersom han taper tittelkampen i sjakk mot Fabiano Caruana.

Før tittelkampen i London fra 7. til 28. november er Ellen Carlsen bekymret for hva broren foretar seg om han skulle tape VM i sjakk.

– Det er jo en reell mulighet for at det skal skje. Han møter sin største utfordring på lenge. Jeg er litt usikker på om reaksjonen til Magnus ville bli «nå skal jeg bare vinne kvalifiseringsturneringen og slå han i neste match» eller om det blir «nei, fy fader, nå gidder jeg ikke mer. Nå jeg legger jeg opp».

Det fortalte Ellen Carlsen da hun var gjest i podkasten Sjakksnakk på NRK.

– Skulle han tape mot noen vil han kanskje føle at Caruana er en av de som fortjener mest å vinne fordi han er den beste bortsett fra Magnus selv. Samtidig ville det ha vært surt, han hater å tape mot akkurat ham, forteller søsteren, som selv er en habil sjakkspiller.

– Samtidig ser jeg for meg at han vil gi seg som nummer 1. Det er så sinnssykt slitsomt å drive med det han holder på med. Det kan hende at det presset, ikke minst med VM-matchene som er de verste bortsett fra kandidatturneringene, kan bli litt for slitsomt - i hvert fall hvis du føler du ikke helt har flyten hele tiden, sier Ellen Carlsen i podcasten.

– Jeg tror sjansen for at han legger opp på kort sikt er reelt tilstede, sier hun.

VGs sjakkekspert Simen Agdestein tror ikke det kommer til å skje.

– Magnus liker dårlig å tape. Det er en følelse man har hatt gjennom hele hans karrière. Så kan man spørre seg om han er «mett» og hva skjer ved et tap og så videre. Jeg tror ikke det skjer, sier Agdestein og begrunner det med at alle som spiller sjakk kjenner på hvor fælt det er å tape, og at sorgen ved å tape er større enn gleden ved å vinne.

– Gjør ofte feil

– Men så får vi summet oss litt og skjønner at vi kommer ikke unna. Og det gjelder Magnus mest av alle for han er så til de grader sjakkspiller. Akkurat nå er det ikke spesielt gunstig å tenke for mye på muligheten for å tape heller, da tenker man feil, påpeker Agdestein.

– Men det er ikke tvil om at Fabiano Caruana er Carlsens tøffeste oppgave så langt?

– Magnus sier jo det selv. Han er den som er mest kompetent til å vurdere det, og når han sier det så er det helt sikkert tilfelle. Jeg har spilt mot Caruana et par ganger for noen år siden. Han bukker mye (gjør ofte feiltrekk), gjør store tabber, er mye i tidsnød og regner veldig mye på varianter som tar tid og kan være slitsomt. Ja, han vinner mange partier, men han taper mange partier - og relativt flere sammenlignet med det nivået han er på, sier Simen Agdestein som sammen med Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum skal være eksperter på VGTV under sjakk-VM.

