NIF vil ha felles organ for dopingkontroller

SPORT 2018-10-30T15:58:19Z

Norges idrettsforbund (NIF) har bedt Verdens Antidopingbyrå (WADA) om å urdere sentralisering av ansvaret for dopingkontroller.

Det opplyser NIF i en pressemelding.

– Prosedyren rundt prøvetaking må være lik fra gang til gang, slik at den blir gjenkjennbar for utøverne, og dopingkontrollørene må ha samme kompetanse. Alle som utfører dopingtester må følge det samme regelverket, men det er ingen sentral instans som kvalitetssikrer kompetansen og sertifiserer dopingkontrollørene, sier idrettspresident Tom Tvedt .

Per nå tar mange ulike aktører dopingprøver av utøvere i forbindelse med arrangementer. NIF mener det er viktig at det ikke skjer avvik fra regelverket – hverken under dopingprøven, i behandlingen av den og analysene i etterkant.

WADAs uavhengige obersvatører i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang i vinter avdekket flere ting som burde vært forbedret. Blant annet anbefalte man mer felles opplæring for dem som skal ta dopingkontrollene.

Ifølge tyske ARD var det grove feil i antidopingarbeidet under OL. Blant annet skal urinprøvene ha blitt oppbevart i et ulåst kjøleskap.

– Skylder de rene utøverne

NIF har bedt WADA ta grep for at alle dopingkontrollører skal nå samme kompetansenivå. NIF foreslår også at WADA vurderer en felles enhet til å ha ansvar for dopingkontrollene.

– Hvis alle som ønsker en dopingfri idrett kunne støttet en slik organisering økonomisk, kunne dette organet tatt dopingprøver over hele verden. Dette vil sikre at alle utøvere, uavhengig av idrett og nasjonalitet, blir underlagt et identisk og kompetent testregime, sier Tvedt.

– Vi skylder de rene utøverne å gjøre det vi kan for å sikre like konkurransevilkår, og for å møte de utfordringene vi ser i det internasjonale antidopingarbeidet, er vi nødt til å tenke nytt, sier Tvedt.

WADA har fått beskjed av NIF om å vurdere om International Testing Agency (ITA) kan være et felles testorgan.

– Skal vi lykkes i kampen mot doping i idretten, er vi avhengig av at både idretten og statene samarbeider. Jeg har på vegne av Idrettsstyret invitert Kulturdepartementet, WADAS visepresident Linda Hofstad Helleland, og Antidoping Norge til et møte for å diskutere både utfordringer og muligheter i det internasjonale antidopingarbeidet, sier Tvedt.

Norge vil ikke hjelpe under Tokyo-OL

Tidligere i dag skrev TV 2 at Norge ikke ville sendte dopingkontrollører til Tokyo-OL i 2020. Årsaken skal være at arbeidsvilkårene for kontrøllerene og måten dopingtestene tas på er for dårlig.

Under OL i Pyeongchang opplevde Marit Bjørgen at urinprøven hennes sprakk.

– Man får litt vondt i magen, og føler ikke at alt var 100 prosent sikkert, forteller Marit Bjørgen til NRK.