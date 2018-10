FÅR KRITIKK: Riksrevisjonen har kommet med sterk kritikk av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler. Her er idrettspresident Tom Tvedt sammen med Stine Schultz Heireng, forvaltningsansvarlig i NIF. Foto: Hallgeir Vågenes

Kritisk rapport: NIF-sjefer erkjenner internt klasseskille

Idrettstoppenes pengebruk på reiser, middager og alkohol har fått mye kritikk. Nå peker flere NIF-ansatte på kulturforskjeller internt når det gjelder pengebruk i Riksrevisjonens kritiske rapport om Norges idrettsforbund.

Det var nettopp regninger på reiser, alkohol og middager som måtte tåle sterk kritikk da Norges idrettsforbund (NIF) la ut sine kvitteringer i løpet av 2017.

Nå blir forbundet igjen kritisert i Riksrevisjonens rapport som er kritisk til Norges idrettsforbunds (NIF) bruk av spillemidler. Det handler om 3,7 milliarder kroner i tildelte spillemidler i perioden 2012 til 2017. Det er dette som i stor grad finansierer norsk idrett. Tre hovedpunkter i kritikken går på:

* At en større andel av midlene burde ha blitt brukt til aktivitet.

* At det er uklart om NIF når vesentlige mål for tilskuddet

* At det mangler informasjon om måloppnåelse på vesentlige punkter.

Før de skulle i møte med Riksrevisjonen gjorde ledelsen i NIF det klart overfor pressen at de ikke bestrider noe av faktainnholdet i rapporten. Den omtaler, utover en rekke kritiske punkter om NIFs pengebruk, blant annet at presidentens lønn og godtgjørelser økte med 173 prosent fra 2012 til 2016 og lønnskostnadene totalt i en seksårsperiode økte med 45 prosent. Samtidig er egenkapitalen redusert med 41 prosent.

Nye avvik

VG har vært i kontakt med en rekke ansatte i Norges idrettsforbund over lang tid og mange av dem føler avstand til kulturen som har rådet i toppledelsen. Og i den kritiske rapporten blir også det interne klasseskille mellom ledelsen og andre ansatte i Norges idrettsforbund trukket frem.

Gjennom Riksrevisjonens intervjuer av flere ansatte i NIFs ledelse kommer det også beskrivelser av at:

«det har vært flere organisasjonskulturer når det gjelder bruk av midler. Ledelsen og enkelte ansatte tilknyttet marked, arrangementer, internasjonalt arbeid og NIFs rolle som olympiske komité har hatt en annen kultur enn resten av organisasjonen. Dette har i praksis betydd at det i ulike deler av NIF har vært ulike vurderinger av hva som er akseptabel pengebruk i forbindelse med representasjon, reiser og innleie av konsulenter».

– Vi har som dere er vel kjent med gått gjennom alt av representasjoner og kjenner til Bernander-utvalget som dette idrettsstyret satte ned. Vi har strammet til og ryddet opp i det, sier Tom Tvedt, som har vært idrettspresident siden 2015.

Rapporten skriver at manglende retningslinjer rundt blant annet alkoholkostnader, gjorde at kostnader til reise og representasjon ble vurdert skjønnsmessig, ifølge NIFs økonomisjef.

– Jeg mener vi nå har fått like retningslinjer for hele vår organisasjon. Det har jeg jo erkjent før, at her har vi hatt litt ulik praksis, sier Tvedt.

I en intern rapport, gjengitt i Riksrevisjonens rapport, ble det likevel for perioden januar til september 2017 registrert 18 avvik, hvorav 12 var knyttet til representasjon, etter at nye retningslinjer trådte i kraft for reiser, representasjon og alkohol.

Reiseregninger sto sentralt da VG i 2016 satte søkelyset på mangelen på åpenhet og innsyn i Norges idrettsforbund gjennom en rekke artikler . I etterkant av at reiseregninger og kvitteringer ble lagt frem bakover i tid forlot generalsekretær Inge Andersen jobben.

Riksrevisjonen refser nå Norges idrettsforbund for rapportering av pengebruken. Det gjelder blant annet at det ikke var korrekt rapportert på kostnader til Ungdoms-OL og søknaden til OL i Oslo i 2022.

En reise som rammes av dette er den tidligere omtalte reisen til Tvedt og daværende generalsekretær Inge Andersen til Malaysia og USA sommeren 2015 . Da endte den ni dager lange rundreisen til USA, for å følge Special Olympics og IOC-sesjon i Malaysia, for å rapportere på ungdoms-OL, på totalt 161 635 kroner. Flyreisen til Tom Tvedt endte totalt på 58 031 kroner. Reisen ble satt et kritisk søkelys på blant annet på grunn av prisnivået på billettene.

Overfor VG innrømmer Idrettsforbundet nå at idrettstoppenes flyreise til OL-møtet i Malaysia ble ført opp blant midler som skulle gått til idrett for funksjonshemmede.

– For den reisen burde det vært gjort et estimat på hvor stor del av flyreisen som da gjaldt Special Olympics og hvor stor andel som gjaldt møtet Tom hadde i Malaysia. Det gjorde vi ikke. Så da ble den ført på et prosjekt som ligger under det paralympiske. Jeg tror totalkostnaden på Toms billett, som da burde vært flyttet fra para-midlene til IOC-prosjektet, var cirka 24.500 kroner. Det er et estimat fordi det er litt vanskelig å dele opp, siden den kom i en faktura, sier Stine Schultz Heireng, forvaltningsansvarlig i NIF.

Tom Tvedt påpeker at administrasjonen må svare på hvordan reisen til Malaysia og USA er ført av Norges idrettsforbund. Men han påpeker selv at han som idrettspresident, og idrettsstyret, ser det som særdeles viktig å være på plass når utøvere representerer landet.

– Når det gjelder denne reisen så valgte jeg, og jeg er veldig stolt over å ha vært til stede, å reise derfra til Los Angeles fordi det var der Special Olympics var, sier Tvedt og påpeker at han aldri har reist på businessklasse på idrettens regning.