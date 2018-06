ANTILOPE PÅ SLEP: Sondre Nordstad Moen skal prøve å sette norsk rekord på 10.000 meter under Oslos Diamond League-stevne torsdag kveld. Bildet er fra tirsdag da han under en pressekonferanse mottok et bilde (plassert under høyre arm) av seg selv som antilope. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Norges langdistansejeger: Jeg passer bra som antilope

Publisert: 07.06.18 16:52

Sondre Nordstad Moen (27) vil senke Are Nakkims 28 år gamle rekord på 10.000 meter (27.32,52) torsdag kveld. Langdistansekometen mener at arrangør-bildet av ham som gaselle – unnskyld, antilope – passer perfekt til jakten på Bislett.

– Den holder ut lenge i stor fart. Jeg tror det må være det riktige valget. Med tid og stunder i Afrika er jeg blitt mer og mer en antilope, svarer Sondre Nordstad Moen på spørsmål om antilopen.

Bisletts stevnesjef Steinar Hoen sier at det forestiller en gaselle i det han overrekker Norges nye langdistansekonge og maratonrekordløper et spesialtrykk av motivet som skal gi publikum forståelse av hva Sondre Nordstad Moen står for.

– En bommert av meg, ja. Det ser ut som en gaselle, men det er en antilope, innrømmer den tidligere EM-gullvinneren i høyde overfor VG.

Skjønt den er ikke så stor. Gasellen tilhører antilopefamilien. Det er ikke lett å se forskjellen for et ikke trent øye. Nordstad Moen har imidlertid gjort antilopens hjemsted til sitt. De siste årene har han stort sett bodd i høyden i Kenya for å bli bedre til å løpe langt.

– Noen har sagt at det er en hest. Det er en antilope. Den er tilpasset og tilbakelegger lange distanser. Jeg prøver å tilpasse meg deres levesett. Det enkleste er det beste, sier Sondre Nordstad Moen.

Han har lært seg å leve ganske spartansk i Kenya.

Før jul løp han rekordraskt på maraton . Etter jul ble han matforgiftet etter å ha spist kjøtt som ikke var gjennomstekt. Han har løpt mindre enn den en maraton krever. Derfor har han endret sin plan foran EM i Berlin i august. Han satser på 10.000 meter i stedet.

Torsdag kveld skal etter planen senke sin personlige rekord 28.15,12 med 43 sekunder. Det må han for å slette Are Nakkims seiglivede norske rekord 27.32,52, satt i 1990 – noen måneder før Sondre Nordstad Moen ble født 12. januar 1991.

På spørsmål om han skal løpe mot konkurrentene eller tiden til Nakkim, svarer han at farten er satt av haren. Det er om å gjøre å finne den, «og så gjør det meste seg selv».

– Jeg håpet å kunne løpe en god halvmaraton i slutten av mars, og så flyte på den formen frem til dette løpet, forteller han.

Det opplegget ble spolert av dårlig mat og forkjølelse de siste vintermånedene. Den siste tiden har han løpt to gateløp og en 5000 meter. De to første innebar en opptur, baneløpet var ikke fullt så oppløftende. Han måtte se seg slått av Per Svela, som også starter på 10.000-meteren på Bislett (personlig rekord 29.09,03).

Sondre Nordstad Moen har hatt Are Nakkims rekord i bakhodet siden han begynte å løpe fort på bane i fjor. Etter 13.20 på 5000 meter, tenkte han «oi, det er kanskje mulig å ta rekorden» med tanke på Nakkims 13.19 (1989).

– Men i EM er det medaljer som gjelder?

– Noen er opptatt av medaljer. For meg er det rekorder. Jeg innehar ikke egenskapene som skal til for å ta medalje på 10.000 meter i EM. For meg vil fjerde til femteplass på den distansen være en større prestasjon enn å vinne maraton i EM, etter det løpet jeg gjorde i desember, sier Sondre Nordstad Moen til VG.