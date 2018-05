PÅ VEI TILBAKE: Filip Ingebrigtsen og kjæresten Astrid Mangen Cederkvist under innendørs-NM i februar. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen: Ikke Bislett for enhver pris

Publisert: 24.05.18 16:08

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen utelukker ikke at Filip Ingebrigtsen (25) vil bli friskmeldt og kan starte i Bislett Games om to uker – seks uker etter at VM-bronsevinneren pådro seg en skade i foten.

– Vi sikter på Bislett. Det gjør vi. Det er ingen antydninger til at noe er galt. Det er ingen grunn til å frykte noe. Men er det ikke forsvarlig å løpe på Bislett, gjør vi ikke det. Ikke for enhver pris, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

«Vi» er i dette tilfellet hans nest eldste løpersønn Filip Ingebrigtsen . Han er hjemme i Norge. Gjert Ingebrigtsen og hans to andre løpersønner befinner seg i USA. Jakob (17) og Henrik (27) skal løpe i Eugenes Diamond League-stevne kommende helg.

I begynnelsen av mai måtte Filip Ingebrigtsen bryte løpet da han i sesongdebuten skulle forsøke å kvalifisere seg for 5000-meteren i EM i Berlin i begynnelsen av august. Friidrettslandslagets lege Ove Talsnes stilte følgende diagnose: Delvis avriving av senen som strekker seg fra forfoten til hælbenet.

Ifølge Talsnes var det ingen alvorlig skade. Men det ville ta tid å bli bra.

– Det er en rift på fem millimeter. Han har ikke merket så mye til det. Han har ikke vondt. Han har løpt de siste fjorten dagene. Men «better safe than sorry». Vi har ikke villet provosere (skaden), sier Gjert Ingebrigtsen.

Han forteller at Filip Ingebrigtsen har fått en spesialtilpasset såle til skoen. Gjert Ingebrigtsen understreker at det ikke er noen grunn til å frykte at sønnen skal miste formen. Han er beviselig en av verdens beste på 1500 meter, og det vil han fortsatt være – på tross av et relativt kort skadeavbrekk.

Henrik Ingebrigtsen stiller til start på en engelsk mile (1609 meter) i Prefontaine Classic på Hayward Field i Eugene i staten Oregon fredag. Lørdag er Jakob en blant 14 startende i «Bowerman Mile» over 1609 meter samme sted. Han har feltets nest svakeste personlige rekord: 3.57,29.

På Bislett om to uker skal Henrik og Filip etter planen runde av Oslos Diamond League-stevne med «Drømmemila». Det vil si en engelsk mile. Deretter skal Ingebrigtsen-brødrene i henhold til opprinnelig plan løpe i Stockholm 10. juni og Paris 30. juni.