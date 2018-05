DANSK DYNAMITT: Danmarks spillere jubler foran et fullsatt Jyske Bank Boxen etter seier 3–2 over Finland onsdag kveld. Bak danskenes svenske trenere Jan Karlsson (t.h) og Tomas Jonsson. Foto: Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN

VM-analyse: Derfor er Danmark bedre enn Norge nå

Publisert: 11.05.18 09:33

HERNING (VG) Danmark er bedre enn Norge i fotball og håndball. Her er noen svar på spørsmålet om hvorfor Danmark også er en bedre ishockeynasjon enn Norge.

– Det er et godt spørsmål. Det har vi pratet litt om vi også. Det virker som om de har drevet bedre enn Norge, svarer ishockeylandslagets veteran Martin Røymark når VG stiller ham spørsmålet i pressesonen under Jyske Bank Boxen her i Herning åtte timer før Norge-Canada torsdag.

Samtidig ivrer et stort dansk pressekorps etter å høre hva Norges kaptein Jonas Holøs (30) mener om Danmarks «hold».

– Jeg er imponert. De har et «bredt» lag. Danmark er favoritter, sier backbautaen som har spilt for klubblag i Sverige, Russland, NHL og nå er assisterende kaptein i sveitsiske Fribourg.

Det er snakk om Norges skjebnekamp mot Danmark fredag klokken 16.15. Tirsdag tapte Norge 0–7 for Finland. Dagen etter vant Danmark 3–2 over Finland foran 11.000 tilskuere i «Boxen». Norge må slå Danmark i ordinær spilletid for å holde liv i håpet om å spille kvartfinale 17. mai.

Fakta Tabell Norges gruppe B (Antall kamper spilt i parentes, av totalt syv) Finland (4) 9 poeng 25–5 Canada (4) 10 poeng 26–6 USA (4) 10 poeng 15–6 Latvia (4) 6 poeng 11–13 ——————————————- Danmark (4) 5 poeng 7–15 Tyskland (4) 5 poeng 12–12 Norge (4) 3 poeng (7–19) Sør-Korea (4) 0 poeng (2–29 # Fire beste til kvartfinale, siste lag rykker ned til 1. divisjon (B-VM)

Jonas Holøs og Martin Røymark var med og slo Danmark henholdsvis seks og fem ganger på rad i OL og VM-kamper, før hockeygutta mistet grepet på danskene i 2015-VM i Tsjekkia: 1–4.

I 2016-VM i Moskva for to år siden: 3–0 til Danmark.

– De ser bedre ut enn på lenge, sier Alexander Bonsaksen (31) til VG.

Han har erfart det samme som Holøs og Røymark, og landslagssjef Petter Thoresen. Mens spillerne innrømmer at de ikke har et godt, utfyllende svar på hvorfor de er distansert av «de danske drenger», mener landslagssjefen det kan ha å gjøre med at danske ishockeyspillere har vært sterkere «mentalt»; personligheten deres. De «graver» litt dypere enn norske spillere.

De har reist ut til tøffere ligaer i ung alder, og «stått i det». Ikke reist hjem ved første motgang.

– Du vinner til slutt ved å være hard mot deg selv, sier Petter Thoresen.

Konsekvensen er at Danmarks VM-lag her i Herning består av fem spillere fra verdens beste liga, NHL, og fem fra verdens nest beste liga, Russland-baserte KHL.

Norge har én spiller i NHL: Mats Zuccarello spiller ikke for Norge i VM.

Danmarks beste spiller heter Nikolaj Ehlers (22). Han spiller ikke for Danmark fredag. Natt til fredag var han involvert i det første målet da hans Winnipeg Jets slo Nashville Predators 5–1 i kamp syv i best av syv serien og avanserte til NHL-sluttspillets semifinale, der Winnipeg møter Vegas Golden Knights (første kamp lørdag).

Når årsaken til norsk ishockey tilstand og stillstand diskuteres, trekkes ofte antall ishaller frem. Eller mangelen på dem. Norge har 47 ifølge det internasjonale ishockeyforbundets oversikt, mot Danmarks 26. Det er registrert 1649 danske mannlige spillere, mot Norges 2397.

Innbyggerantallet er likt.

Norge har spilt i VMs A-gruppe siden 2006, etter at landslaget rykket opp fra B-VM i 2005. Danmark har spilt i A-VM siden 2003. Dette er danskenes 16. mesterskap på rad i VMs elitedivisjon.

Den svenske avisen Aftonbladet publiserte før VM et såkalt Dokument om bakgrunnen for Danmarks fremganger. Av det fremgår det at den danske landslagsledelsen, som stort sett bestod av svensker, på begynnelsen av 2000-tallet «bestemte» at alle Danmarks landslagsspillere skulle spille for klubber i utlandet.

Danmarks VM-tropp 2018 består av 22 spillere fra utenlandske klubber. Kun to spiller for danske klubber. Til sammenligning kommer 13 av Petter Thoresen 25 VM-spillere fra klubber i norske Getligaen.

PS! Historisk sett har leder Norge det innbyrdes oppgjøret mot Danmark: 38–32. Norge har spilt seg frem til flere kvartfinaler i VM: Tre (2008, 2011, 2012) mot Danmarks to (2010, 2016). Norge er nummer ni på den internasjonale rankingen for menn, Danmark på 14. plass.

