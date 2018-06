BUNNSOLID: Erik Tobias Sandberg hadde full kontroll på Odd-angrepet i sin debut fra start i Eliteserien. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sandberg (18) på utgående kontrakt med bunnsolid LSK-debut

Publisert: 10.06.18 21:05

SPORT 2018-06-10T19:05:33Z

ÅRÅSEN (VG) (LSK – Odd 0–0) Erik Tobias Sandberg (18) storspilte i sin første Eliteserie-start for LSK. Stopperen spås en stor fremtid, men er fortsatt på utgående kontrakt på Åråsen.

I kaptein Frode Kippes (40) fravær fikk 22 år yngre Erik Tobias Sandberg (18) muligheten i Lillestrøms midtforsvar mot Odd. Sandberg klinket til i duellspillet, satte seg umiddelbart i respekt, gjorde en god kamp og fikk stadig applaus fra tribunen for sitt tøffe forsvarsspill.

– Han var god i dag, gjorde knapt en feil og var mye involvert. Deilig å se, selv om det var forventet for oss som ser han hver dag, skrøt suspenderte Kippe, som var kjapt fremme i garderoben med å gratulere unggutten.

På utgående kontrakt

Sandberg selv smilte fra øre til øre etter debuten fra start.

LSK smiler derimot ikke over at stortalentet har en kontrakt som går ut denne sesongen.

– Jeg er i en god dialog med Lillestrøm, det er alt jeg vil si, sier Sandberg selv til VG.

– Vi har lenge forsøkt å forlenge kontrakten hans, den meningen har heller ikke endret seg, forteller sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin.

– Hvordan er samtalene, har dere tro på at kontrakten blir forlenget?

– Akkurat hvordan dialogen er ønsker jeg ikke å kommentere. Det vil jeg holde mellom oss, spilleren og hans familie, svarer Mesfin.

Om Sandberg glipper vil det for øvrig ikke være første gang et stoppertalent glipper for LSK. Etter 2013-sesongen forsvant Marius Høibråten til Strømsgodset.

– Vil få en fin karriere

– Det er en strålende debut. Han er en veldig lovende og ung stopper som vil ha en fin karriere i norsk fotball om utviklingen fortsetter, skryter LSK-trener Arne Erlandsen.

–Jeg følte at jeg klarte å spille meg bra inn i kampen, og gjennomførte greit, selv om det er bittert at det ikke ble tre poeng, oppsummerer Sandberg selv.

– Hva tenker du om videre spilletid?

– Alle vil spille, men jeg er klar for å ta muligheten på nytt om den kommer, svarer han.