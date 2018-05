STATSRÅD: Linda Hofstad Helleland har vært kulturminister. I dag er hun visepresident i Wada, samtidig som hun er barne- og likestillingsminister. Foto: Hallgeir Vågenes

Helleland etter ny søker-fiasko: – Noe gjør man åpenbart galt

Publisert: 19.05.18 10:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-19T08:36:51Z

Etter at FIS vraket enda en trøndersk VM-søknad, stiller WADA-topp Linda Hofstad Helleland spørsmål ved strategien som ble valgt.

Først fikk Kvitfjell negativt svar fire ganger etter å ha søkt om alpin-VM. Deretter har FIS sagt nei til ski-VM i Trondheim to ganger på rad.

Skuffelsen var enorm i den norske delegasjonen i Hellas denne uken.

– Idretten bør ha en kritisk gjennomgang for å finne ut av hvorfor vi to ganger på rad har tapt kampen om VM på ski. I tillegg har vi vi flere ganger på rad har tapt kampen om VM i alpint i Kvitfjell. Noe gjør man åpenbart feil. Men siden jeg ikke har vært en del av prosessen skal jeg være forsiktig med å peke på hva det skyldes, sier Linda Hofstad Helleland til VG.

Som visepresident i Verdens antidopingbyrå ( Wada ) er hun tett på maktpersoner i internasjonal idrett. Høyre-politikeren er også trønder og jobbet som frivillig da Trondheim arrangerte ski-VM helt tilbake i 1997.

Den norske VM-delegasjonen, der blant annet Ap-ordfører Rita Ottervik er sentral, spurte likevel aldri Helleland om hun ville bidra overfor FIS.

Heller ikke Jan Åge Fjørtoft, som jobber tett på Helleland og har opparbeidet seg et meget stort internasjonalt nettverk de siste årene, ble etter det VG forstår spurt om å bruke sine kontakter.

Kontaktet Blatters Twitter-skribent

Han ønsker ikke å kommentere den ferske VM-søknaden spesielt, men snakker i stedet om måten han selv jobber på:

– Man må kjøre to parallelle løp: Et formelt og et uformelt. Det formelle handler om å levere søknader, gå i obligatoriske møter og si de rette tingene. Men i tillegg er den uformelle veien er helt avgjørende. Det er minst like viktig å jobbe med dem som påvirker folkene som til syvende og sist fatter beslutningen, sier Fjørtoft.

Han var sentral da Linda Hofstad Helleland ble valgt til visepresident i Wada.

– Av og til så går man seg fast og fokuserer bare på dem som skal avgjøre en sak, i stedet for å analysere kartet rundt dem. Da Helleland ble visepresident i Wada jobbet vi på den måten sammen med Rune Andersen, sier den tidligere fotballspilleren.

Han har jobbet med flere store kampanjer internasjonalt de siste årene. Å overtale FIFA til å innføre «handshake for peace» var én av dem.

– I den prosessen fikk jeg veldig god kontakt med han som skrev Twitter-meldingene til daværende FIFA-president Sepp Blatter. Så i fasen forut for avgjørelsen i FIFA-styret var Blatter veldig positiv til Handshake for peace på Twitter, illustrerer Fjørtoft smilende.

Hadde sagt ja

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener søkerkomiteen fra Norge ikke har behersket spillet som har foregått i FIS, knyttet til VM på ski, den siste tiden.

– Norge er et lite land og har dermed begrenset med aktører på den internasjonale idrettspolitiske arenaen. Som en svært idrettsengasjert nasjon bør Norge søke å få store mesterskap med jevne mellomrom, men idretten lykkes åpenbart ikke med den strategien man har valgt til nå. Da kan det være smart å tenke på om strategien bør endres. Knytte til seg de få menneskene vi har i Norge med internasjonalt nettverk, sier Linda Hofstad Helleland.

Hun understreker viktigheten av å forstå både skrevne og uskrevne regler. Helleland er også klar på at hun «selvsagt hadde stilt opp for Trøndelag og Trondheim» dersom hun hadde blitt spurt.

– Fire ganger nei til Kvitfjell. To ganger nei til Trondheim. Hvordan ser du på behovet for en grundig gjennomgang av hva som går galt når Norge gang på gang bommer i disse valgene?

– Behovet er stort. Millioner av fellesskapets penger blir brukt på dette. Det er det ene aspektet. Det andre er at dersom vi skal satse så store ressurser på å få mesterskap til Norge, ja, da må vi være sikre på at vi følger riktig strategi. Og som sagt: Får med de beste i Norge på dette, sier hun.

– Naivt

Idrettsblogger Andreas Selliaas, med bakgrunn fra Norges idrettsforbund og Norsk utenrikspolitiske institutt, poengterer at det på verdensbasis finnes fire-fem selskaper som har spesialisert seg på å hjelpe søkerkomiteer med å vinne valg som det i Hellas på 17. mai.

Det handler blant annet om å kartlegge motstanderen, beslutningstakere, legge planer for påvirkning og komponere en best mulig søkerkomité.

– Det er få som har skikkelig kompetanse, og veldig ofte er det den søkerbyen som har det beste rådgivningsselskapet i ryggen som vinner slike valg, sier Selliaas til VG.

Rita Ottervik sier at den norske søkerkomiteen brukte lokal kompetanse i sitt arbeid. Hun tror heller ikke Planica hadde et internasjonalt selskap ryggen.

– Burde man også kontaktet Helleland og Fjørtoft?

– Hun kunne brukt sitt nettverk og sine kontakter til å sondere terrenget og finne ut «hvor landet ligger». Som visepresident i Wada er hun tett på mektige personer, og det kan være nyttig. Samtidig kunne det slått negativt ut å bruke navnet hennes for aktivt, fordi hun har vært så tøff mot idrettens autonomi (selvstyre). Det ville vært en balansegang, sier Selliaas.

På nettsamfunnet Twitter lenket han torsdag kveld til en VG-sak, der skipresident Erik Røste sa at Trondheim hadde fått masse skryt for presentasjonen sin, samt at Marit Bjørgen hadde gjort en flott jobb.

«Naivt. Disse setningene sier vel alt om hvorfor det gikk galt» skrev Selliaas på Twitter .

Overfor VG utdyper han:

– Røste sier at presentasjonen fikk skryt og at Bjørgen var god. Om de tror det er et suksesskriterium, så har de bommet kraftig. Det er ingenting som avgjøres på selve presentasjonen, sier han.

Brukte skiforbundets kompetanse

Guri Hetland, Trondheim-ordfører Rita Ottervik og resten av VM-delegasjonen var tilbake på norsk jord fredag kveld.

Da VG i går spurte Ottervik om det noen gang var aktuelt å koble på navn som Helleland eller Fjørtoft, svarte hun:

– Vi har lent oss veldig mye på kompetansen som finnes i skiforbundet. De har et stort og tett nettverk med Sverre Seeberg i spissen, men også nordmenn i mange gren- og fagkomiteer i FIS. Dem har vi brukt aktivt.

– Så det var ikke nødvendig?

– Vi har vel sett at vi har spilt mest på dem som sitter inne i den organisasjonen som skal avgjøre det hele, sier Ottervik.

Hun mener det er for tidlig å konkludere om hva som gikk galt:

– Jeg vil avvente til vi har fått evaluert ordentlig, men Oberstdorf fikk i likhet med Planica VM etter å ha søkt fire ganger, så det virker å være en «ventetid». I tillegg var det nok ikke en fordel for oss at Vikersund søkte om skiflygnings-VM. Noen følte kanskje at Norge hadde fått sitt, sier ordføreren.