Trondheim vraket til ski-VM 2023: – Ikke alle som spiller med åpne kort

En liten demper på 17. mai for noen: Trondheim ble ikke tildelt ski-VM i 2023.

På Det internasjonale skiforbundets (FIS) kongress i Hellas var det slovenske Planica som trakk det lengste strået i kampen om ski-VM 2023. De vant med ni mot seks stemmer.

– Nå er jeg veldig, veldig skuffet, sier Guri Hetland på en Adressa-produsert sending også vist på VGTV.

– Ikke alle som spiller med åpne kort

Hun er VM-sjef for Trondheim -søknaden, var tydelig emosjonell, nærmest gråtkvalt og erkjenner at hun «trodde vi kom til å få VM».

– Jeg er overrasket over tallene, og bare veldig, veldig skuffet, sier Hetland.

Også Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) var skuffet og overrasket over at Trondheim «bare» fikk seks stemmer. Hun hadde trodd på minst én til.

– Det er overraskende. Vi var ganske sikre på at vi i hvert fall hadde syv, og håpet på åtte, men vi vet ikke hvem som har stemt hva. Det er ikke alle som spiller med åpne kort, sier Ottervik, som er klar på at hun vil jobbe for at Trondheim fortsatt skal få ski-VM (i 2025).

– Dette viser at hvis du er utholdende nok, så får du det. Det må være vår tur neste gang, sier hun, med referanse til at Planica hadde søkt flere ganger og fått avslag.

Fakta Dette er de ti siste tildelingene av ski-VM i nordiske grener: 2023: Planica (Slovenia) 2021: Oberstdorf (Tyskland) 2019: Seefeld (Østerrike) 2017: Lahti (Finland) 2014: Falun (Sverige) 2013: Val di Fiemme (Italia) 2011: Oslo 2009: Liberec (Tsjekkia) 2007: Sapporo (Japan) 2005: Oberstdorf. Kilde: NTB

– Ikke kontroll på spillet

Birger Løfaldli mener det må komme en ordentlig debatt om hvorvidt Trondheim skal søke om ski-VM i 2025.

– Det er ingen krise at Trondheim taper, men det er en stor skuffelse. Det tyngste nå er å beholde interessen som har vært bygd opp. Akkurat nå vil trønderne ha et VM, men å ta fatt på nye to år, kan bli utfordrende, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli.

At Trondheim «bare» fikk seks stemmer, færre enn de følte seg sikre på å ha, tror han svir litt ekstra.

– De viser at de ikke har helt kontroll på hva som foregår, på spillet. Det er nok mange som grubler på «hva som gikk galt» og hvorfor de bare fikk seks stemmer. Det er ett av temaene som må bli debattert fremover, sier Løfaldli.

Tror på ski-VM i 2025 - om Trondheim søker

Det har vært mye snakk om at Trondheim kommer til å søke om ski-VM i 2025 ved avslaget som ble klart torsdag, og Expressen-kommentator Tomas Petersson er «helt sikker» på at Trondheim kommer til å få det da.

– Vi har fokusert på 2023, og så får vi evaluere og summere opp når vi kommer hjem. Fra vår side er vi motivert til å gå videre, sa skipresident Erik Røste før avgjørelsen ble tatt på Adressa-sendingen.

Hverken ordfører Ottervik eller VM-sjef Hetland kunne garantere at en ny søknad kommer til å skje, men begge var positive til å jobbe for det.

To tap på rad

Trondheim søkte også om å arrangere ski-VM i 2021, men da var det Oberstdorf som gikk seirende ut av avstemningen i meksikanske Cancún.

Denne gang har tidenes mestvinnende vinterolympier Marit Bjørgen, VM-sjef Guri Hetland og resten av den trønderske VM-delegasjonen forsøkte å spille på følelser i presentasjonen , men det lyktes ei heller på FIS-kongressen i Hellas.

PS: Tidligere på kvelden ble det bekreftet at Vikersund, for øvrig eneste kandidat, ble tildelt skiflygings-VM i 2022.

