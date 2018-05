Usain Bolt skal trene med Strømsgodset

Publisert: 30.05.18 10:51

SPORT 2018-05-30T08:51:28Z

DRAMMEN (VG) I går kveld ankom Usain Bolt (31) Norge. Nå er verdens raskeste mann i Drammen for å trene med Strømsgodset i en uke.

Friidrettsstjernen med åtte OL-gull og 11 VM-triumfer er på plass på Marienlyst i fullt Godset-utstyr. Bolt gikk ned fra et møte sammen med de andre spillerne rundt klokken 10.50. Deretter ruslet troppen, inkludert Bolt, inn i garderoben på Strømsgodsets hjemmearena.

Før Bolt avsluttet karrieren under fjorårets VM i London, noterte sprinteren seg for verdenshistoriens raskeste tider på både 100 og 200 meter med henholdsvis 9,58 og 19,19.

Både Bolt og Strømsgodset sponses av den tyske utstyrsleverandøren Puma, hvor norske Bjørn Gulden (52) er en av toppsjefene. Gulden, som selv har en fortid som fotballspiller i Strømsgodset, Nürnberg og Bryne, er på plass i Drammen for å overvære dagens trening.

Vil bli fotballproff

Bolt har lenge hatt et uttalt ønske om å bli profesjonell fotballspiller. Det har tidligere ført til rykter om at han skulle signere for favorittklubben Manchester United, uten at det noen gang virket realistisk.

Han har likevel holdt liv i det som skal være en drøm. I mars var 31-åringen på et to dager langt prøvespill i den tyske Bundesliga-klubben Borussia Dortmund. Og etterpå var Bolt fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg vil gi meg selv syv av 10. Det var bra. Jeg hadde det moro med guttene. De var imøtekommende. Jeg ville likt å trent mer med laget, sa Bolt, ifølge ESPN.

Men daværende Dortmund-manager Peter Stöger var ikke helt overbevist om jamaicanerens fotballkvaliteter.

– Hvis han ønsker å lykkes på det øverste nivået, har han fremdeles mye arbeid igjen å gjøre. Men i hans alder er det ikke så mye rom for utvikling, sa østerrikeren.

I Drammen

Onsdag skal Bolt vise seg frem på et litt lavere nivå - i Drammen. VG er på plass, men får ikke lov til å vise seansen.

Strømsgodset opplyser at Bolt skal være i Drammen i en uke. Det er blant annet for å trene seg opp til en veldedighetskamp i regi av Unicef på Old Trafford i Manchester som skal spilles 10. juni.

Ifølge sportssjef Jostein Flo er Bolts treningsopphold ikke et rent PR-stunt.

- Vi synes det er fantastisk morsomt at Usain Bolt velger å komme hit til Strømsgodset for å trene seg opp. Han er en ener og en mester, en av de største idrettsutøverne gjennom alle tider, og det er klart vi kan lære mye av ham. Usain Bolt er dessuten en særdeles karismatisk og energisk type, og hans tilstedeværelse vil utvilsomt være til stor inspirasjon for spillere, trenere, ja hele klubben, forteller Flo til Godsets hjemmeside .