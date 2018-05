Idrettspresident Tom Tvedt står langt sterkere i egen organisasjon enn for få måneder siden. Foto: Anders K. Christiansen

Fire nye år for Tvedt? Det kan fort skje ...

kommentar

Publisert: 25.05.18 15:23 Oppdatert: 25.05.18 16:28

SPORT 2018-05-25T13:23:59Z

GARDERMOEN (VG) For kort tid siden hadde spørsmålet bare vekket latter. Nå kan det bli en realitet.

Det er fortsatt ett år igjen til idrettstinget på Lillehammer skal meisle ut veien videre for toppen av norsk idrett.

Den reisen har mange, både i og utenfor norsk idrettsbevegelse, tatt for gitt at vil skje med en annen president enn i dag.

For selv i norsk idrett er det vel en smertegrense for hvor mye som kan gå galt i en periode, og hvor mye som kan klumses til, før det blir aldeles uaktuelt å få ny tillit?

Eller er det kanskje ikke sånn likevel?

Det er ikke mange månedene siden alt sto på hodet rundt NIF.

Etter at organisasjonen til slutt ble presset til å åpne opp bilagene, dukket den ene avsløringen etter den andre opp om hvordan offentlige midler er anvendt på hodeløst vis, og presidenten håndterte dette kronisk klønete.

Det førte til et gryende opprør internt, og i vinter var ikke problemstillingen om han skulle få en ny periode, men om det skulle være game over her og nå, gjennom et ekstraordinært idrettsting for å redde stumpene.

Nå er stemningen en ganske annen her på Gardermoen.

Det er nesten utrolig at det er samme gjeng som møttes i Bodø i fjor, ledermøtet da full åpenhet til slutt ble vedtatt etter måneder med meningsløs motstand.

Her står en langt mindre fomlete Tom Tvedt på talerstolen, og kanskje var han ikke så ferdig som mange har tatt for gitt?

Etter det VG erfarer, er nok en periode til rogalendingen slett ikke så usannsynlig som det har fremstått som.

Hvordan er dette mulig?

Og hva har skjedd på disse månedene?

Det som IKKE har hendt, er at Tvedt har imponert i offentligheten gjennom å utvise fantastisk lederskap.

Men det har naturlig nok blitt roligere rundt ham, av flere årsaker.

For det første er NIF ferdig med de opplagte temaene for innsyn, som oppsto etter at åpenheten ble banket gjennom.

Fortsatt kan det være spørsmål å stille til NIF, men med nye regler og retningslinjer på plass, og åpenhet knesatt som prinsipp, er mye av dette overstått.

I tillegg slipper han belastningen med å ha så dårlig personkjemi som han hadde med Linda Hofstad Helleland, ettersom konfliktnivået har gått betydelig ned med Trine Skei Grande som statsråd.

Dessuten har selvsagt medalje-bonanzaen i Pyeongchang vært en viktig stemningsskaper, selv om det selvsagt ikke er noen korrelasjon mellom presidentens egenskaper og medaljefangst i et enkelt mesterskap.



Basert på stemningen i salen her på Gardermoen, er «ro» en av verdiene forsamlingen ser ut til å sette stor pris på.

I kjent stil er det få andre enn Knut Bjørklund som har utfordrende spørsmål til regnskap og årsrapportering.

Nå er ikke konflikt noe å trakte etter i seg selv, men det er litt synd at graden av meningsbryting ikke er høyere når organisasjonsdeler med åpenbart ulike interesser på enkelte felt, møtes på en arena som «Ledermøtet» er.

Og hvem vil eventuelt ta belastningen ved å utfordre den sittende presidenten?

I en ideell verden hadde mange meldt seg, både når det skal velges topper i Norges idrettsforbund og i underliggende særforbund.

Disse kandidatene hadde da meldt seg i åpent lende og holdt flammende appeller, der en fair og fargerik valgkamp hadde endt med at én vant og resten tapte. Resultatet: Ingen sure miner, for slik er jo demokratiet ...

Dessverre er ikke idretten ideell på dette punktet. Selv om åpenheten har kommet et langt stykke på vei på mange områder, foregår konsolideringer fortsatt på bakrommet. Og med mindre man føler seg forholdsvis sikker på å vinne, sitter det åpenbart langt inne å stille.

VG vet at tilliten til Tom Tvedt slett ikke er gjenopprettet i hele organisasjonen.

Men med mindre det dukker opp en motkandidat som er i stand til å samle, og kanskje attpåtil håndtere å stå foran en mikrofon, skal du slett ikke se bort fra at Tvedt-æraen vil vare i mange år fremover.

Det er like utrolig som det kan blir sant.

De er kjent som Norges Idrettsforbund, men akkurat nå kan det virke som det er Norges Korttidsminneforbund som samles nær hovedflyplassen.