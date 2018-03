IKKE BARE FEST: Harald Tiedemann Hansen, her fra et styremøte i Norges Cykleforbund i desember, har hatt mye å stri med etter VM i fjor sommer. Til venstre passerer syklistene Bryggen under mesterskapet i Bergen. Foto: Marit Hommedal, Terje Pedersen/NTB Scanpix

VM-kreditorer vurderer søksmål mot Bergen 2017

Publisert: 10.03.18 10:24

Bergensfirmaet «Flex Reklame» har engasjert advokat for å vurdere om man skal stille Harald Tiedemann Hansen (61) og styremedlemmene i Bergen 2017 AS personlig ansvarlig etter det økonomiske havariet i sykkel-VM.

Årsaken er at selskapet fikk nye oppdrag midt under mesterskapet Bergen i fjor høst.

På samme tidspunkt må Tiedemann Hansen og VM-styret ha forstått at faren for konkurs var overhengende, mener Espen Hansen i Flex.

Å drive på kreditors regning er forbudt etter norsk lov.

– Vi opplevde ren inkompetanse. Du kan ikke bestille varer når du ikke har penger, og du er klar over det. Her lekte man med andres penger, sier Hansen til VG.

I motsetning til flere titalls andre kreditorer, vurderer han nå å holde sentrale personer i VM-organisasjonen ansvarlig.

– Vi håper på en minnelig løsning, men har samtidig engasjert advokat for å vurdere om det er mulig å holde daglig leder (Tiedemann Hansen) og styret i Bergen 2017 AS personlig ansvarlig for det som har skjedd, sier Hansen.

Styrelederen i Bergen 2017 er ikke bekymret – les hennes reaksjon lenger ned. Harald Tiedemann Hansen har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser fredag.

Hansen anslår at han fikk bestillinger verdt mer enn en halv million kroner midt under VM, på grunn av det han karakteriserer som dårlig planlegging av VM-arrangøren.

Selv under den avsluttende gallamiddagen i Håkonshall, på VMs nest siste dag, dukket det opp behov for å trykke opp nye armbånd til VIP-området i Bergen. Oppgjøret skulle komme om to-tre uker, ble Hansen lovet før han sendte en ansatt på jobb i 21-tiden.

I dag hevder selskapet å ha rundt 2,8 millioner kroner utestående hos VM-arrangøren.

Enda et selskap vurderer

Men Flex Reklame er ikke alene. Eventselskapet Possibility krevde 13 millioner kroner av VM-arrangøren før man slo seg selv konkurs i februar. Det kostet syv personer jobben.

Bostyrer Egil Horstad beskriver materialet han jobber med etter konkursen som «mildt sagt uoversiktlig».

– Det skyldes dels at avtalen mellom Possibility og Bergen 2017 AS er av dårlig kvalitet. I tillegg har det i kampens hete blitt sendt en rekke e-poster og blitt inngått muntlige avtaler og avklaringer mellom partene, sier han til VG.

Possibility har hevdet at Harald Tiedemann Hansen har blandet rollene som daglig leder i VM-selskapet og president i Norges Cykleforbund. Nå risikerer han at også bostyreren retter et personlig krav mot ham.

– Det er helt klart noe vi må vurdere. Man skal ikke ta risiko med andres penger uten å informere dem om dette, sier Horstad.

Vi tar et blikk bakover i tid: 13. juli i fjor sendte Tiedemann Hansen en statusrapport til Hordaland fylkeskommune. I brevet anslås det et mulig VM-underskudd på rundt 15 millioner kroner.

Sykkelpresidenten – som skrev brevet i verv av å være daglig leder i Bergen 2017 AS – ba om at brevet skulle unntas offentlighet. Ønsket ble ikke etterkommet.

– Hadde vi vært klar over det brevet, så hadde vi bedt om forskuddsbetaling. Vi skjønte ikke at noe var galt før langt ut i oktober (etter VM), sier Espen Hansen i Flex Reklame til VG.

I brevet fra juli i fjor sommer, nevner Tiedemann Hansen en underskuddsgaranti på rundt 15 millioner kroner – altså samme sum som han antydet at underskuddet kunne komme på.

Gigantunderskudd

Fem av disse millionene var imidlertid penger som sto på en sperret konto i Sveits, som en garanti om det skulle dukke opp uforutsette utgifter under VM. Disse pengene har sykkelforbundet aldri fått tilbake av UCI, siden det endelige oppgjøret for VM-avgiften ikke er gjort opp.

Man balanserte altså på kanten av stupet, samtidig som VM nærmet seg med stormskritt.

Noen få måneder senere – i november 2017 – var mesterskapet over. På en pressekonferanse i Bergen ble det antydet et underskudd på mellom 50 og 60 millioner kroner.

På mandag kan alt være over. Selskapet Interspons har begjært Bergen 2017 AS konkurs.

Espen Hansen har ikke snakket med Harald Tiedemann Hansen siden sykkel-VM.

– Hva betyr 2,8 millioner kroner for deres selskap?

– Vi er en liten bedrift som omsatte for 34 millioner kroner i fjor. Det er ikke snakk om kroken på døren, men dette betyr at vi ikke kan investere i nye maskiner og utstyr, og at vi ikke får betalt for to års hardt arbeid. Slikt betyr mye for alle bedrifter, sier Hansen.

– Styret er ikke bekymret

Ifølge styreleder i Bergen 2017 AS, Mona Hellesnes, var det ingenting som tydet på at leverandører skulle gå med tap like før åpningen av sykkel-VM i fjor.

Det skriver styrelederen i en epost til VG. Hun hadde da blitt konfrontert med opplysningene om at minst to kreditorer åpner for å hevde personlig ansvar hos styremedlemmer og daglig leder Harald Tiedemann Hansen.

– Styret tar enkeltkreditors trusler om å gjøre gjeldende et personlig ansvar til etterretning. Det er beklagelig når enkeltkreditorer blir påført tap, men dette betyr ikke i seg selv at det er grunnlag for et personlig erstatningsansvar. Styret er ikke bekymret for utfallet av en slik sak, skriver Hellesnes.

Hun understreker at de enkelte styremedlemmer ikke er involvert i den daglige driften.

– Basert på budsjetter og resultatprognoser behandlet i styret kort tid før mesterskapet, var det økonomi og likviditet til alle planlagte innkjøp, og ingen leverandører ville bli påført tap, hevder Hellesnes.

Hun er ikke imponert over det økonomiske kravet fra Flex Reklame. Selskapet fikk ifølge Hellesnes rettighetene til salg av en rekke profilerings- og reklameartikler under VM. Ifølge styrelederen omsatte Flex for nærmere seks millioner kroner.

– Av dette har Bergen 2017 rett til avtalt provisjon av oppnådd overskudd. Flex hevder at salget gikk med underskudd, men nekter å fremlegge et slikt prosjektregnskap som kontrakten pålegger dem. Når tallene fra dette salget blir nærmere gjennomgått regner Bergen 2017 AS med at Flex sitt reelle nettokrav blir betydelig redusert. Bergen 2017 oppfordrer derfor Espen Hansen og Flex til også selv å etterleve sine kontraktsforpliktelser og opptre like ryddig og profesjonelt som han forventer at andre skal gjøre, skriver Mona Hellesnes.

PS: Lørdag og søndag skal Norges Cykleforbund avholde sitt forbundsting. Harald Tiedemann Hansen har sagt at han ikke tar gjenvalg som sykkelpresident.