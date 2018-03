Fra målfest til målløst for Liverpool

Publisert: 06.03.18 22:41 Oppdatert: 06.03.18 23:02

(Liverpool - Porto 0–0, 5–0 sammenlagt) Liverpool bød opp til målfest sist. Nå var et stolpeskudd det nærmeste Liverpool kom.

Men det spiller ingen rolle for Liverpool, for etter kveldens kamp er de i kvartfinalen i Champions League for første gang på ni år.

– Det er spennende for oss som lag. Det spiller ingen rolle hvem vi skal møte, vi skal gjøre vårt beste, sier Jordan Henderson på Visat etter kampen.

Det var Porto som måtte angripe. Det var egentlig Porto som måtte alt etter fem mål imot i forrige møte midt i februar . Og de hadde ballen mest de aller første minuttene. Men det var det.

Etter 25 minutter hadde Liverpool en ballbesittelse på 58 prosent.

– Det gjør noe med tenningen inn mot kampen da de ledet med fem mål, sier Ronny Deila i Viasat-studio etter kampen.

Kjempesjanse for Ings

Kampens største mulighet hadde Liverpool i 1. omgang, da Sadio Manés skjøt i stolpen fra 12 meter. Den hadde nok Iker Casillas vært sjanseløs på, om den ikke hadde gått i stolpen.

Og det var mer eller mindre det som var av underholdning i kampen før Danny Ings fikk en kjempesjanse i det 88. minutt. Han kom opp fullstendig upresset, satte pannen frem og fikk godt treff. Men Casiallas viste styrke og fikk armen opp og reddet.

– Vi gjorde jobben vår. Vi kunne scoret et mål, men vi gjorde jobben vår, sier Emre Can på Visat etter kampen.

Toppet lag

Firmino hadde noen muligheter i kampen, men Liverpool-spilleren ble byttet ut etter 62 minutter, danny Ings kom inn. Etter 74 minutter tok Jürgen Klopp ut Mané, og satte inn Mohamed Salah.

Liverpool stilte med mer eller mindre toppet lag hjemme på Anfield. Muligens litt overraskende for noen, da de møter Manchester United til bortekamp kommende lørdag. United er to poeng foran Liverpool i Premier League etter 29 kamper.

– Det blir en viktig kamp for klubben, for 2. plassen, sier Can til Viasat.

Deila sier dette om Can etter kampen:

– Han har vokst for hvert år. Utover denne sesongen har han blitt bedre og bedre.

Sadio Mané scoret tre mål i forrige møte. Mohamed Salah og Roberto Firmino ett hver.