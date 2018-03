STOPPET TITTELTØRKE: Kenneth Gabrielsen sørget for Vipers første NM-tittel da Stabæk ble slått i Oslo Spektrum i romjulen 2017. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Gabrielsen gir seg som Vipers-trener

Publisert: 19.03.18 08:51

Kenneth Gabrielsen (42) kan bli treneren som bryter Larvik-dominansen, men han fortsetter ikke i Vipers Kristiansand etter sesongen.

Det bekrefter klubben i en pressemelding mandag.

Etter 13 strake seriemesterskap til Larvik, er Vipers Kristiansand i en sterk posisjon til å vippe dem ned fra tronen i norsk kvinnehåndball få runder før slutt.

Hvis Vipers tar fatt på neste sesong som regjerende seriemester, blir det derimot uten trener Kenneth Gabrielsen.

Han forlater klubben etter to år som hovedtrener, ett år før kontrakten hans går ut.

Treneren orienterte etter helgens 36–30-seier over Storhamar spillergruppen om at han gir seg. Gabrielsen trekker frem hensynet til familien som en viktig grunn til at ha ikke vil fortsette.

42-åringen skal nå inn i en jobb i det private næringslivet.

Gabrielsen tok over etter Gunnar Pettersen sommeren 2016. I fjor endte Vipers på annenplass i serien. Denne sesongen har de vunnet NM-finalen, samtidig som de kun ligger ett poeng bak Larvik med fire kamper igjen å spille. Larvik har kun tre kamper igjen av seriespillet.

Daglig leder i Vipers, Terje Marcussen, ønsker overfor VG ikke å kommentere kandidater for å overta trenerjobben i klubben.

