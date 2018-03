Svein-Erik Edvartsen (høyre) og hans advokat John Christian Elden (venstre), her fra en VG-sak i november 2017. Foto: Trond Solberg

NFF trekker seg fra Edvartsen-megling – tingrettsdommer reagerer

Norges Fotballforbund (NFF) har etter fornyet vurdering besluttet å trekke seg fra rettsmeglingen med Svein-Erik Edvartsen i avskjedssaken mot den tidligere toppdommeren.

Det bekrefter Magnus Stray Vyrje, NFFs advokat, til VG. Det var NTB som først omtalte saken.

Kaller NFF useriøse

– Fotballforbundet har i dag trukket seg fra rettsmeglingen. Årsaken er først og fremst at Edvartsen insisterer på å trekke inn dommerkonflikten i avskjedssaken. I dommerkonflikten har partene for lengst kommet til enighet om en forliksavtale hvor forbundet har gjort opp sin del, sier NFF-advokat Magnus Stray Vyrje til VG.

Den nye vendingen i saken var ukjent for John Christian Elden, Svein-Erik Edvartsens advokat.

– I så fall viser det hvor useriøse NFF er både som arbeidsgiver og opp mot respekt for domstolen, som har brukt mye tid på å tilrettelegge for megling, sier han i en SMS til VG.

Ifølge en dommer i Oslo Tingrett, var det også ukjent for dem. I en e-post Dagbladet har fått tilgang til skriver tingrettsdommer Cathrine Hrasky: «Jeg synes det er uheldig å lese om dette i media uten at retten er informert».

NFF-advokat Vyrje skriver til VG at tingretten var første mottaker av beskjeden om forbundets «rettsmeglings-nei».

Anklager om e-poster i falskt navn

Den betente konflikten mellom NFF og Edvartsen startet et helt annet sted og først som en krangel mellom tidligere FIFA-dommer Edvartsen og dommersjef Terje Hauge for over et år siden. Striden ble tilsynelatende gravlagt gjennom et dommerforlik som kostet NFF nærmere én million kroner i mai i 2017.

Men så, over sommeren eksploderte krangelen på ny: NFF hevder å kunne bevise at Edvartsen er avsenderen bak flere e-poster sendt under falskt navn. Fellesnevneren er ros til Edvartsen og kritikk av dommersjef Hague.

Fotballforbundet ga derfor Edvartsen sparken på dagen fra jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar. Det er denne beslutningen som nå ender i Oslo tingrett, siden Edvartsen nekter for å ha stå bak de aktuelle e-postene. Han krever jobben tilbake, samt at NFF betaler saksomkostningene hans.

Flere grunner til at NFF dropper megling

Men noen megling i avskjedssaken den 12. mars blir det ikke nå. Etter det VG erfarer er det flere momenter som spiller inn når NFF velger å trekke seg fra meglingen.

** Måten Edvartsen-siden stadig blander dommerkonflikten inn i saken. Edvartsen mener det er et viktig bakteppe, mens NFF saken kun handler om falske e-poster.

** NFF har fått overlevert en sakkyndigrapport de opplever som svært grundig. De vil også føre vitner i retten de mener underbygger deres synspunkt.

** Etter det VG forstår har også Edvartsens personlige søksmål mot NFF-topp Svein Graff provosert folk i fotballforbundet.

Saken føres i juni eller over sommeren

– Hvorfor tror du at de trekker inn dommer-saken?

– Det spørsmålet må du stille til advokat Elden. Det er han som uttrykker at en løsning i avskjedssaken også forutsetter at Edvartsen kommer tilbake på fotballbanen. NFFs oppfatning er at Edvartsens dommervirke ble løst i fjor. Dommerkonflikten utgjør heller ikke noen formell del av avskjedssaken, sier NFF-advokaten.

Elden svarer til VG:

– At dommerstriden lå bak avskjeden fra seksjonslederstillingen, kan ikke være noen hemmelighet. NFF hadde jo allerede tilbud om store sluttpakker til Edvartsen for å slutte som seksjonsleder lenge før de konstruerte noen avskjedssak.

Nå blir det i stedet hovedforhandling i Oslo tingrett. Frem til den tid blir det alminnelige saksforberedelser. Når den kommer opp er et annet spørsmål.

– Det kommer an på hvilke bevis som skal føres. Jo lengre tid en sånn hovedforhandling tar, jo vanskeligere er det for tingretten å finne tid. Det er mulig den kommer opp i juni eller etter sommeren, spår Vyrje.